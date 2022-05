Plataforma Unitaria informa acuerdos unánimes + Comunicado

La Plataforma Unitaria anunció la aprobación de su reglamento de funcionamiento interno. Los 10 partidos que la integran se comprometieron a consultar con todos los sectores del país para “construir juntos” el mecanismo de las primarias. María Puerta, profesora de Ciencia Política, considera que los acuerdos son un “primer paso” importante para reconstruir el proceso político.

Caracas. El diputado electo en 2015, expresidente de la Asamblea Nacional y exgobernador del Zulia, Omar Barboza, será el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, y tendrá la tarea de “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”, según confirmó este lunes la coalición opositora.

El anuncio se hizo oficial luego de un fin de semana en el que circularon especulaciones e informaciones extraoficiales sobre la designación, la cual se dio como resultado de las reuniones de la semana pasada en Panamá, en la que participaron representantes de los 10 partidos que integran la Plataforma (AD, PJ, UNT, VP, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela, Copei y La Causa R) así como otros actores.

La unidad es una construcción diaria. La unión es un deber de los que enfrentamos a la dictadura.



Ejercer la mayoría pasa por organizarla, por incluir y tener reglas de juego claras; en esa dirección avanza la Plataforma Unitaria. https://t.co/62lcKaqpWc — Juan Guaidó (@jguaido) May 16, 2022

El nombramiento de Omar Barboza fue presentado por la Plataforma como parte de su proceso de “refundación”. Según fuentes consultadas por Crónica.Uno el nombramiento se alcanzó “por consenso” en la coalición, pero la definición del cargo diferiría un poco de la figura del secretario ejecutivo de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, y que fue ocupado en su momento por Ramón Guillermo Aveledo (2009-2014) y Jesús Torrealba (2014-2017).

La diferencia fundamental, indicaron las personas consultadas, radica en que en el caso de la MUD, el secretario ejecutivo tenía la vocería de la coalición, mientras que en la Plataforma Unitaria, Barboza no actuaría como vocero sino como articulador.

Al fin un reglamento interno

La Plataforma Unitaria no había logrado aprobar sus reglas de funcionamiento interno desde su conformación en abril de 2021. Foto cortesía Prensa Presidencia Encargada

Este proceso de “refundación” incluyó además una serie de acuerdos políticos con miras a darle a esa instancia una mayor capacidad de incidencia real en el debate político nacional y una posición más fortalecida y organizada en la mesa negociaciones en México, que si bien está suspendida a instancias del oficialismo, se espera su pronta reactivación, ha dicho Gerardo Blyde.

En ese sentido, otro de los acuerdos alcanzados fue la aprobación de un reglamento de funcionamiento interno de la Plataforma Unitaria, instrumento que estaba en discusión desde abril de 2021 y que se estancó a mediados del año pasado, por la negativa del G4 a aceptar el peso igualitario de todos los partidos en las votaciones.

Subsanado ese punto, las conversaciones se destrabaron hasta lograr la aprobación completa de las normas, que incluyen una secretaría ejecutiva apoyada por un equipo político y técnico; direcciones o equipos sectoriales temáticos; creación de la Plataforma regional y municipal; conformación de capítulos internacionales para apoyar y organizar a la diáspora; y mecanismos de debate, votación y aprobación que dan prioridad al consenso.

Irán a primarias tras consulta amplia

Las últimas primarias nacionales de la oposición se realizaron en febrero de 2012 para elegir al candidato presidencial de ese año. Foto: Tairy Gamboa

Los acuerdos aprobados la semana pasada y anunciados este lunes también incluyeron la escogencia oficial por parte de la Plataforma Unitaria, del mecanismo de primarias como método para seleccionar al candidato presidencial opositor y adicionalmente se convino que esas primarias deben realizarse en el año 2023.

Destaca en este punto que el comunicado refiere el inicio de un “proceso de consulta con todo el país a los fines de construir juntos este poderoso mecanismo para la escogencia de la candidata o candidato unitario”.

Este acuerdo rompería con la línea que intentó marcar un sector dentro de la Plataforma que apuntaba a que el reglamento de la oposición para las primarias emanaría de esta coalición y el resto de los partidos que no fueran parte de la Plataforma debían decidir si lo aceptaban o no. Con el anuncio de un proceso de consultas, se atiende el llamado que han hecho en las últimas semanas partidos como Fuerza Vecinal a lo interno del país, y la Alianza del Lápiz que resumió en un derecho de palabra este mes ante el Parlamento Europeo.

Un primer paso

La profesora María Puerta considera que la designación de Barboza por sí sola no resolverá los problemas de legitimidad y representación de la oposición. Foto cortesía maripuerta.com

A juicio de María Puerta, profesora de Ciencia Política en el Valencia College de Orlando en Florida, el comunicado de la Plataforma constituye “un primer paso para reconstruir un proceso político de muy largo aliento”.

Puerta, quien también es profesora de Sociología en la Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, secretaria de la Sección de Estudios Venezolanos de LASA y miembro de la Red de Politólogas, advierte que ese primer paso debe venir acompañado por el diseño de una estrategia integral de acción que trascienda las elecciones presidenciales de 2024 y plantee a los venezolanos una alternativa para avanzar en la transición política y en la reinstitucionalización democrática del país.

“Como primer paso es importante pero aún es limitada. Aún no está claro cuál es el proyecto político; porque el proyecto político no es que se vaya Maduro y haya elecciones, sino que tiene que contener una estrategia, un programa, una ruta de navegación y un propósito, que puede ser la reinstitucionalización. Las presidenciales son una meta, pero no pueden ser el objetivo final”, indicó.

Consultada sobre la contradicción entre unos partidos que hablan de renovación del liderazgo y la escogencia de un político de tan larga trayectoria como Barboza, para las funciones de secretario ejecutivo de la Plataforma, Puerta sostiene que este podría aportar una visión más estructurada del accionar político, pero admite que su figura no representa renovación.

“Barboza es un hombre que viene de la época de los partidos tradicionales y como tal puede aportar esa visión de estructura a la Plataforma. Aunque muchos podrían ver esto como un defecto o como una señal de vicio, no lo veo necesariamente así. Sin duda alguna, no representa renovación, pero es que la oposición tiene un problema adicional en ese punto: los políticos que eran llamados a ser la generación joven de relevo, luego de 22 años de chavismo envejecieron, ya son parte del establishment”, señaló.

Advirtió que el resultado de esta “refundación” y de poner a Barboza a coordinar el trabajo de articulación va a depender de lo que los partidos realmente se propongan: “Puede venir alguien con mucha o poca experiencia. El problema es cuál es el propósito de la Plataforma Unitaria porque no puede seguir siendo solamente electoral. La MUD fue exitosa en lo electoral, pero sin elecciones no fue tan eficiente. Entonces es necesario ver no solamente el proceso electoral sino el proceso político en su conjunto”.

La estrategia de UNT

Foto Maru Morales P

Una de las características más constantes de Un Nuevo Tiempo como partido dentro de la oposición, ha sido su marcada línea hacia la búsqueda del diálogo político con el oficialismo y la participación electoral. Sin embargo, esas formas de aproximación política, cotidianas en sistemas democráticos, son casi inexistentes e incluso mal vistos desde ciertos sectores en sistemas autoritarios.

“Apostamos por lograr que todos los factores democráticos se fortalezcan, aunque no libre de errores, nuestro trabajo es serio y constante”, aseguró a Crónica.Uno Ángelo Palmieri, secretario de organización de UNT.

Puerta explica que para los venezolanos de cualquier signo político es muy difícil ver a organizaciones políticas estableciendo comunicación con quienes tienen tan profundas diferencias, “pero sobre todo nos cuesta mucho como sociedad ver esos acercamientos con quienes podemos señalar como responsables de la tragedia que se vive a diario”.

En 2017, cuando el resto de la oposición decidió no concurrir a las elecciones municipales tras las denuncias de fraude en las regionales, UNT decidió dejar su tarjeta en la boleta electoral para no abandonar por completo el espacio de la participación. En 2020, el exvicepresidente del Parlamento Stalin González, hizo importantes gestiones ante el PSUV y Miraflores, junto con dirigentes como Henrique Capriles de PJ y otros factores de la sociedad, para lograr que la Unión Europea enviara una misión de observación a las elecciones parlamentarias; no lo lograron en esa ocasión, pero continuaron los contactos y en 2021 sí se logró la misión para las elecciones regionales. En esas regionales de noviembre UNT obtuvo un gobernador, 12 alcaldes, 357 concejales y 58 diputados regionales. A la par, desde inicios de 2021, quien hasta ese momento era vicepresidente de nacional de UNT, Enrique Márquez, se postuló y fue designado rector principal del CNE tras un proceso de diálogo político con el oficialismo.

Puerta resalta que ese accionar, esa creación de vasos comunicantes con el oficialismo, pese a ser rechazado por un sector de la población, es una estrategia que intenta construir la ruta hacia un cambio viable y sostenible, en un entorno institucional que bloquea toda alternabilidad.

“Estas acciones de UNT buscan rendijas. Es posible que puedan llevar a que la presión del exterior sea más efectiva, por ejemplo, pero el punto es que esos acercamientos lleven a acuerdos tangibles y no se queden en acercamientos nada más. Un punto importante a señalar es que esta designación de Barboza tiene una relación con esa gobernación que obtuvo UNT. Me parece que hay una estrategia que subyace el objetivo de ganar la gobernación. Hay una estrategia de búsqueda de ejercicio del poder, eso no solo beneficia a UNT como actor sino que abre un espacio para que en el futuro próximo no sea el postchavismo el que controle la narrativa”, afirmó María Puerta.

Perfil: ¿Quién es Omar Barboza?

Foto archivo

Es un abogado y dirigente político de 77 años de edad, nacido en el estado Zulia, donde llegó a ser gobernador entre 1985 y 1989, cuando era dirigente de Acción Democrática. Sin embargo, ese año 89, el partido sufrió una división y Barboza, junto a Manuel Rosales y Pablo Pérez fundaron Un Nuevo Tiempo como partido regional en el Zulia.

Fue electo diputado al Congreso Nacional en 1998, cargo que ocupó hasta 1999 cuando se desintegró el Congreso como parte del proceso constituyente liderado por Hugo Chávez. En 2005, Barboza se postuló como candidato al Parlamento Andino, pero poco antes de la elección se retiró, plegado a la decisión de la mayoría de los partidos de oposición de no participar en las elecciones legislativas de aquel año.

En 2010 se postuló como diputado a la Asamblea Nacional y resultó electo para el periodo 2011-2016 y reelecto para el período 2016-2021. En esta última legislatura se incorporó a la comisión de Finanzas y posteriormente fue nombrado presidente de la Comisión de Legislación, que tenía como finalidad elaborar un “banco de leyes” que serían de aplicación inmediata una vez lograda la salida del chavismo del poder.

En 2018 su partido UNT acordó postularlo a la presidencia de la Asamblea Nacional, como sucesor de Julio Borges de PJ, en el marco del acuerdo de gobernabilidad parlamentaria que establecía la rotación de los cargos de la junta directiva. Desde esa posición Barboza impulsó el acercamiento de la AN hacia distintos sectores sociales del país y coadyuvó a la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre. En contrapartida, no logró revitalizar a la Mesa de la Unidad Democrática que desde 2016 venía en caída libre.