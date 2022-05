Fedenaga alerta escasez de gasoil en el campo: «Dotarnos de combustible es garantizar la soberanía alimentaria»

La mañana de este lunes, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) alertó a la opinión pública nacional que la escasez del gasoil vuelve a afectar de forma dramática al campo venezolano.

En razón de ello, solicitaron la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro; y el Ministerio de Energía y Minas, para que garanticen los cupos históricos del combustible asignados para cada unidad de producción.

«¿Si el campo se paraliza, qué come el país? Hemos aguantado no tener insumos y los buscamos en Colombia; sin electricidad hemos producido leche y hemos suplido el tema eléctrico con generadores de combustible, al quedarnos desabastecidos de gasoil en nuestras unidades de producción ya no nos queda ninguna opción. Tampoco tenemos créditos, pero entendemos la realidad económica del país, y a pesar de ello seguimos produciendo», reflexionó Armando Chacín, presidente de esta organización gremial.

Reiterando que sin combustible no pueden mover máquinas, equipos, ni vehículos para transportar la materia prima; Chacín subrayó que dotar al sector agrícola y pecuario de combustible «es garantizar la soberanía alimentaria».

«El sector pecuario está paralizado en su faena cotidiana esperando que nos den respuesta», sumó.

Piden equipos de trabajo para atender secuelas de lluvias



Asimismo, el máximo representante de este sector, advirtió que frente a las severas consecuencias que ha dejado la temporada de lluvias, sobre todo al sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, deben conformarse equipos de trabajo que garanticen la operatividad del gremio.

«Son demasiados los problemas, pero el sur del Lago sigue solo de la mano de Dios. Los productores estamos trabajando para minimizar el impacto de la emergencia, las pérdidas son incalculables, por esto creemos que hay que ponerle más atención y buscar a quienes puedan hacer una obra de mantenimiento y dragado de ríos», planteó Chacín.

Señalando que se esperan fuertes lluvias hasta el mes de octubre, el portavoz de Fedenaga planteó al Ejecutivo mayor presencia y apoyo en la que citó como una de las zonas ganaderas y agrícolas más importantes del país, debido a que se produce un buen porcentaje de carne, leche, palma y plátanos; entre otros. «Recuperemos el sur del lago entre todos, la ganadería y la agricultura en sur del Lago de rodillas ante esta emergencia», declaró.

