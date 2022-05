''Venezuela Padel Tour" inauguró I Edición Copa Capital Sports

La primera Edición de Venezuela Padel Tour se instaló en el Club Padel Venezuela desde este 12 de mayo y se extenderá hasta el 21 de este mes, en un ambiente en donde reinó el deporte y sobre todo la entrega por esta nueva disciplina que ha ido creciendo en el país en fanaticada y practicantes.

El padel nos une

El torneo inició a las 2 pm. con la primera competencia, pero fue a las 6 pm. cuando se realizó el Saque Inaugural patrocinado por Polar, que dijo presente a través de un stand, de sus esculturales chicas Polar y de su gerente de Mercadeo, Carlos Martínez, quien ratificó el apoyo que Empresas Polar siempre le ha dado al deporte en Venezuela, concluyendo su intervención con la frase que se apoderó de todo el partido “El padel nos une”.

Se pudo conocer que esta primera edición contará con apoyo de muchos patrocinantes, que aportarán diversión y premios a través de sorteos que se realizarán constantemente, además de estaciones de arte, de cine y de juegos de feria. De tal manera, se podrá disfrutar a lo largo de estos días, con entretenimiento para los adultos con animación, y para los niños estaciones con varias actividades, catalogándose de esta manera como “un evento deportivo para toda la familia”.

Con este torneo se busca fomentar el deporte a través de un circuito de 4 grandes eventos al año, los cuales se llevarán a cabo en distintas sedes en donde competirán más de 272 jugadores, segmentados en 6 categorías para cada fase.

Han sido muchos los patrocinantes y empresas privadas que se han sumado a apoyar esta iniciativa deportiva y apoyaron en su totalidad a la inauguración y jugadas de los participantes en el torneo ellos son: Capital Sports, Furia Energy Drink, Ron Santa Teresa, Roly, Toyooeste, Campamento La Milagrosa, Belisario Academy, Zusset, Cork Padel, Two Two, Disvequim, Starvie, Ananké, A Libretto, Sain Bar, Polar, Voltyc, Grupo Chocolate, La Montserratina, Deportes for good.

