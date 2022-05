Apple Music transmitirá en directo conciertos

Apple está a punto de empezar a retransmitir conciertos en directo como parte de su nueva función Apple Music Live. El primer concierto será el de Harry Styles en el UBS Arena de Nueva York a finales de esta semana. La segunda gran noticia tras actualizar todo su catálogo a calidad Hi-Fi.

Cualquier persona en cualquier parte del mundo con una suscripción a Apple Music podrá disfrutar de estos conciertos. En España solo se precisa una suscripción al servicio de Apple (cuidado con que no te suban el precio sin avisar).

La compañía de Tim Cook dijo que las transmisiones en directo «darán a las mayores estrellas de la música la mayor plataforma posible para hacer alarde de cómo conectan con el público y cómo sus canciones se traducen en una actuación en directo».

El concierto One Night Only in New York de Harry Styles comienza a las 3 de la mañana del sábado 21 de mayo para nosotros en España, ya que en Estados Unidos el concierto tiene una hora mucho más normal (las 9 de la noche del jueves 20 de mayo).

Para todos aquellos que estén durmiendo a esa hora, en Apple han decidido volver a transmitirlo el viernes 27 de mayo a las 11 de la mañana, hora española.