Colombia Egan Bernal anuncia su apoyo a la candidatura de Federico Gutiérrez

El ciclista colombiano, Egan Bernal, anunció que apoya la candidatura a la presidencia de Federico Gutiérrez, el candidato que para él, tiene lo que el país necesita, menos odio y más unión.

Así lo dio a conocer el deportista a través de su cuenta de Twitter, e incluso dio los argumentos por los cuales él cree que es la mejor decisión. «Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio..», expresó Egan Bernal.

En ese sentido, el ciclista manifestó que Fico tiene el poder de unir, factor que es indispensable para acabar con el odio entre clases sociales y entre los empleadores y empleados.

Sin embargo, Egan Bernal también dejó claro que no se trata de fanatismos, pues no es una persona ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, y que al igual que muchas personas «cree que le país merece un cambio, sí, y que esto no puede continuar igual, pero con sensatez», expresó.

