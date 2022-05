El prófugo marido de Ninel Conde podría estar muerto

Según las informaciones que se manejan en los medios de comunicaciones, Larry Ramos quien es el marido de la cantante Ninel Conde puede estar muerto, tras desconocerse el paradero del prófugo de la justicia estadounidense.

Larry Ramos enfrentó múltiples demandas por fraude, además de ser detenido en Estados Unidos, tiempo después se escapó, quitándose el grillete de su arresto domiciliario y continúa prófugo de la justicia, desde septiembre de 2021, ahora han surgidos varios rumores, en el que aseguran que estaría sin vida.

Cabe destacar, que de acuerdo con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, el marido de Ninel Conde podría haber muerto en su fuga, así lo dio a conocer en el programa de YouTube de Jorge Carbajal.

“Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no, estaría en el plano terrenal”, dijo Maximiliano Lumbia.

Además, agregó en la entrevista con Jorge Carbajal, que Ramos pudo haber sido traicionado por su gente de confianza y le pudo haber costado la vida, ya que supuestamente, cuando Larry se encontraba acorralado, él amenazaba con delatar a varias personas si lo encerraban.

“Aparentemente en la huida lo podrían haber llegado a traicionar gente de su confianza que le dijo ‘te voy a ayudar a escapar’ y esa misma gente que supuestamente lo iba a ayudar, lo podrían haber hecho desaparecer”, añadió el comunicador social.

