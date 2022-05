España e Italia rechazan expulsión de sus diplomáticos de Rusia

Italia calificó este miércoles las expulsiones de diplomáticos italianos, franceses y españoles de Rusia de «acto hostil», aunque instó a no romper las relaciones diplomáticos con ese país.

España expresó su rechazo al anuncio este miércoles de la expulsión de 27 de sus diplomáticos en Moscú, la misma cantidad de diplomáticos rusos que Madrid echó a principios de abril, en plena tensión diplomática por la invasión rusa de Ucrania.

«España rechaza la decisión adoptada hoy por la Federación Rusa de expulsar a un total de 27 miembros del personal de la Embajada de España en Rusia», indicó el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de respuesta a la decisión de Moscú, que ordenó además la expulsión de 34 diplomáticos franceses y 24 italianos, citó AFP.

Para España, la salida de los diplomáticos españoles no es comparable a la de los rusos dictada en abril, porque aquella «se basó en motivos de seguridad debidamente justificados, que no se dan en este caso».

Italia tilda de «acto hostil» la expulsión por parte de Rusia de sus diplomáticos

Italia calificó este miércoles las expulsiones de diplomáticos italianos, franceses y españoles de Rusia de «acto hostil», aunque instó a no romper las relaciones diplomáticos con ese país.

«Se trata de un acto hostil pero debemos evitar absolutamente romper relaciones diplomáticas. No se debe llegar a la ruptura de canales diplomáticos, porque si logramos la paz, la lograremos a través de esos canales diplomáticos», aseguró el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, durante una rueda de prensa celebrada en Roma.

La diplomacia rusa anunció el miércoles la expulsión de 27 diplomáticos españoles y de 24 italianos y declaró «persona no grata» a 34 franceses, en represalia a la expulsión de rusos por esos países tras la ofensiva de Moscú contra Ucrania.