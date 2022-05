Chile | No entregarían vuelto: Usuaria denunció eventual estafa a personas de tercera edad en un Unimarc de Antofagasta

Una usuaria de Twitter denunció a través de una publicación una aparte estafa que se llevaría a cabo en un supermercado Unimarc, en la ciudad de Antofagasta. Aludiendo a que las personas encargadas de caja no entregarían el vuelto correspondiente al pago realizado por adultos mayores.

En la denuncia, la mujer da a conocer la situación para obtener respuestas, pero también para que la comunidad y clientes tengan cuidado con las ventas que se realicen en el lugar. El que correspondería a un supermercado Unimarc, ubicado en la intersección de calle Huamachuco con Clodomiro Rozas.

🚨Denuncia ciudadana

Atención!! denuncian posible robo de dinero en supermercado @Unimarc en #Antofagasta a personas de la tercera edad pidiendo vuelto al momento de pagar con débito sin que la persona lo solicite pic.twitter.com/TYotT9g1NM — Mi Norte Canal #Antofagasta (@minortecanal) May 16, 2022

Tal como se ve en la publicación, la persona mayor habría realizado una compra de $2690 pesos con un vuelto de $10000 mil pesos que no fueron entregados, por lo que su familia, tras notar esta mala práctica, se dirigió pensando en que se había cometido una equivocación, sin embargo, se percataron que al momento de hacer el aviso habría otra señora de tercera edad realizando el mismo reclamo.

Tras dar a conocer los hechos, Ayling Saavedra, quien realizó la denuncia ciudadana, en conversación con el Diario de Antofagasta, se refirió a las medidas que se han tomado tras lo ocurrido, señalando que “la compra fue el viernes pasado, se hizo toda la queja en el supermercado, se dejó una denuncia ante carabineros y después que yo hice esta publicación en redes sociales. Unimarc se contactó conmigo y tengo contacto directo con la supervisora, actualmente están en la parte legal, según ella van a ver las cámaras para ver toda la situación, la cuadratura de las cajas, para ver si la niña hizo otras transacciones aparte de la de mi papá“.

Mencionando además la situación similar que estaba viviendo una tercera persona adulto mayor, explicando que “hay otra abuelita en esta situación, lo cual igual nos tiene preocupados, porque ese día la abuelita estaba súper nerviosa y nosotros empatizamos porque le paso esto a mi papá y quién sabe a cuántos abuelitos le podría haber pasado“.

Por otro lado, el supermercado no habría respondido con la devolución del dinero perdido. “Son 10 mil pesos pero ni siquiera eso le han devuelto a mi papá ni a la señora, me dijeron que tenían que ver toda la parte legal y después devolvernos el dinero, pero aún no tenemos solución“.

“Nos ponemos en el caso de la otra abuelita, imagínate tú que sean las últimas 10 lucas que le quedan para comprarse los remedios, hay que avisar sobre este preocupante hecho, debemos tener cuidado con nuestros abuelitos“, finalizó Ayling.

Por otro lado, desde el medio se intentó obtener tanto la versión de carabineros como de Unimarc, sin embargo, hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta.