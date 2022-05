Habitantes en Nueva Esparta caminan kilómetros para abastecerse de agua

Los vecinos de varias comunidades del municipio García, en Nueva Esparta, están sedientos. Desde hace 40 días están esperando el ciclo del agua y para palear la sequía van a una toma clandestina en el sector Conuco Viejo a abastecerse.

Algunos deben venir hasta cinco veces al día, ya que el agua que recogen es insuficiente para cumplir con los quehaceres y la elaboración de la comida.

José Serrano, residente de Villa Rosa, relata que debe caminar al menos dos kilómetros para llegar a este llenadero.

“Esta es la única forma que tengo para aguantar tantos días de sequía. Con lo que gano no puedo pagar una cisterna. Esos cobran hasta 20 dólares por 10.000 litros, yo cobro 30$ mensuales para medio comer”.

Agua en Nueva Esparta

Hombres y mujeres vienen varias veces al día para almacenar agua en pimpinas, potes de refresco y lo que tengan a la mano.

Carmen Rodríguez, de Villa Juana, tuvo que salir de su casa en plena llovizna para llenar potes en el llenadero de Conuco Viejo.

“Llegué de trabajar y en la casa no hay ni una gota de agua. No puedo dejar de venir, prefiero que me caiga la lluvia. Si se me hace de noche me quedo seca. Esto por acá es inseguro”.

Utilizan carretillas y carruchas para poder llevar más cantidad de potes y así tener que caminar menos.

“Esto es muy cansado. A veces no aguanto los brazos de todo el peso que debo cargar a diario”, dijo José Ruíz, de Villa Rosa.

