«Hacer de boba exige inteligencia», dice famosa Patricia de «Betty, la fea»

Desde que se hiciera famosa internacionalmente por su papel de Patricia Fernández en la telenovela «Yo soy Betty, la fea», la actriz colombiana Lorna Cepeda enfrenta los estigmas de las rubias, prejuicios que quiere eliminar en un espectáculo donde se reivindica más allá de la célebre «rubia peliteñida».

Con «Naturalmente rubia», Cepeda (Cartagena de Indias, 1970) cuenta en una entrevista a Efe que quiere borrar toda idea preconcebida sobre las rubias y, de paso, desmarcarse del personaje de Patricia, al que se le ha vuelto a asociar tras el exitoso reestreno de «Betty la fea» (1999) en Netflix, donde es de las series más vistas en Latinoamérica.

«A veces la gente cuando no me conoce piensa que soy odiosa, pero no. Soy cercana. También quería hacer esto porque a mí me gusta mucho el público. Yo amo el teatro. Me encanta hablar con la gente», afirma Cépeda, de visita en Ecuador para presentar su espectáculo en Cuenca (19 de mayo), Quito (20 de mayo) y Portoviejo (21 de mayo).

A lo largo de 80 minutos de actuación unipersonal, la actriz colombiana pone su inagotable talento sobre el escenario para reírse incluso de ella misma y demostrar que, «hasta para hacer de bruta o boba se necesita inteligencia».

«Hasta a Marilyn Monroe la catalogaban como una mujer boba, pero era una de las mujeres más brillantes que he visto. Era inteligentísima y leía un montón», remarca Cepeda.

«Desde hace mucho tiempo a las rubias las han puesto así, y no quiero. Hay que defenderlas un poco, y no hay que estigmatizar a la gente por la clase social, o por como se viste, o por si son gordos, flacos o lo que sea. Hasta ahora ha cambiado un poco, pero igual vamos a seguir defendiéndolas», agrega.

PATRICIA CAMBIÓ SU VIDA

La obra es eminentemente autobiográfica, pero Cepeda reconoce que también tiene algo de Patricia, un personaje que reúne mucho de los estereotipos que sufren las rubias y que a la colombiana le marcó la vida por completo hasta hacerla uno de las figuras más queridas y valoradas de la telenovela.

«(Patricia) partió mi vida en dos. Cambió el rumbo de mi vida, a nivel personal y por supuesto profesional», admite Cepeda, quien ya había dejado de ser recordada por ese personaje y por sus frases memorables como «Desgraciado» y «Yo estudié seis semestres de Finanzas en la San Marino», hasta que «Betty la fea» fue recuperada por Netflix.

«Después (de «Betty la fea») yo hice otro personaje que me fue muy bien, que se llamaba Lola, y luego ‘La Celosa’, que también pegó muchísimo, y nadie se acordaba de la ‘Peliteñida’. La gente no se acordaba que yo había estado en ‘Betty la fea’», asegura la actriz.

«De repente empiezan a poner Betty en las plataformas, y esto ha sido algo inimaginable. Ni me imaginé el éxito que iba a tener en esa época, ni mucho menos ahora, 23 años después, cuando (por Patricia) se me acercan niños de 11 o 14 años y de todas las generaciones. Me parece una bendición. Es una cosa muy loca», reconoce.

NO CONOCE A LAS OTRAS PATRICIAS

Antes de eso se hicieron multitud de versiones de la telenovela, pero la Patricia original confiesa que no ha visto ninguna de ellas, más allá de algún que otro capítulo suelto.

«Ni siquiera alcancé a ver la mía. El otro día intenté vérmela, y no pude porque o me toca trabajar o viajar, y no puedo tener la constancia. No he podido ver las otras. Nunca las vi. No sé ni qué comparación tengan», admite Cepeda.

«Cada uno tiene que hacer el personaje con su propio estilo y, seguramente, les quedará superbien. Son muchos, pero obviamente prefiero la mía», dice entre risas.

Ahora a Cepeda también se le puede ver en la telenovela «Hasta que la plata nos separe», estrenada la semana pasada por RCN y Telemundo, donde la colombiana admite que ha disfrutado mucho del rodaje gracias a los compañeros que tiene.

«Yo voy todos los días feliz a grabar. No me importa tener que levantarme a las 5:00 o 6:00 de la mañana. Ha sido muy rico, e incluso más estar con estos compañeros que son increíbles. Es lo más delicioso del mundo», cuenta Cepeda, quien comparte elenco con Carmen Villalobos, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía, Juliette Pardau y Julián Arango, entre otros artistas.

