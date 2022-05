Hija de Daddy Yankee responde a todos los que la critican

Además de ser conocida como la hija del intérprete de ‘La Gasolina’, Jesaaelys Marie también es toda una influencer de redes sociales, donde se describe como una vlogger de belleza y amante de los viajes.

Hace unos días, la joven había compartido con sus seguidores el último tratamiento estético que se hizo, asegurando que se le estaban notando unas líneas de expresión que no le agradaban y decidió ponerse bótox.

No obstante, Jesaaelys recibió críticas de parte de sus seguidores, quienes le señalaron que siendo tan joven no debería haberse ese tipo de tratamientos, cosa que no le agradó a la influencer.

“Dejen de estar diciendo que estoy muy joven para eso. Si ustedes supieran que los profesionales dicen que cuanto más joven te inyectes bótox, mejor. Obviamente no te vas a inyectar con 16 ni con 18. Yo voy para 26 años ya, no soy una nena. Me salen líneas y hay líneas que no me gustan”, dijo Jesaaelys en sus historias de Instagram.

Harta de los comentarios, la joven hizo un llamado a la tolerancia y a respetar las decisiones de los demás, agregando que nadie le pagaba sus cosas.

“Tienen que dejar el ‘que estás muy joven’. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo y con mi cara. Uno sabe hasta dónde llegar y si no supiera hasta dónde llegar, es problema mío. Tenemos que dejar de decir ‘no hagas esto’. Yo no pedí tu opinión”, finalizó.

