No se ha sentado en 30 años y teme romperse las piernas

La tragedia que vive Joanna Klich, una mujer nacida en Polonia que padece una extraña enfermedad degenerativa que no le permitió sentarse durante treinta años, conmueve a todo aquel que la conozca.

Klich, de 32 años, se sentaba cuando era pequeña, según su madre, pero no recuerda haberse sentado nunca desde que tiene memoria.

La mujer padece una enfermedad rara y debilitante que le ha fusionado las caderas a sus articulaciones y le aterra que sus piernas “fallen y se quiebren en cualquier momento”, lo que le impediría estar de pie.

La afección genética se ha diagnosticado, de forma imprecisa, como atrofia muscular espinal, que debilita los músculos y dificulta el movimiento. “Jamas sentarme, todo lo que puedo hacer es estar de pie”, dijo Klich al sitio, PA Real Life.

“Mi madre me dijo que me sentaba de pequeña, pero no lo recuerdo. Nunca pude sentarme ni caminar, pero podía hacer cosas por mí misma, como ir al baño o levantarme de la cama”, agregó Klich.

Pero su condición no siempre fue así. Klich explicó llevó una “vida normal” trabajando y estudiando en Polonia hasta los 21 años. De hecho, le gusta el periodismo, probó suerte contando historias de vidas de gente vinculada al mundo del espectáculo.

“Adoro la vida de los actores y actrices que están en su vejez y que han recorrido gran parte de su vida en los escenarios y en los sets de filmación”, dijo Klich.

Una de las posibilidades que baraja para mejorar su presente es permanecer sentada. «En ese caso podría hacer las cosas con normalidad y utilizar los dos brazos, porque en este momento tengo que usarlos para apoyarme en las cosas debido al peso de mis piernas».

Otra cosa que la joven debe tener muy presente es su peso, ya que debe vigilarlo debido a su condición y a la debilidad de sus extremidades. «Hace unos años, engordé 10 kilos y dificultó mucho mi vida. Empecé una dieta», aseguró Klich quien, por el momento, sólo puede mantenerse de pie. Algo que espera pueda cambiar dentro de poco tiempo.

