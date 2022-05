Reos del retén de San Carlos se declaran en huelga de hambre

1400904

Maracaibo.- Los presos del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas San Carlos de Zulia, en el municipio Colón, iniciaron una huelga de hambre como medida de presión para obtener celeridad procesal y atención médica para los reos enfermos.

«No vamos a levantar la huelga de hambre hasta que no vengan las personas a darnos respuesta otra vez, que sean respuestas cumplidas. No podemos tener a estas personas delicadas de salud. Ya hay un informe de la autoridad única y de la forense de la región, necesitamos la ayuda», dijo uno de los procesados en un video difundido por la ONG Una Ventana a la Libertad.

De acuerdo con la ONG, el retardo procesal afecta a 480 reos: 410 hombre y 70 mujeres; y al menos una veintena de detenidos están enfermos de tuberculosis.

Esta es la segunda vez en un mes que los detenidos en el retén de San Carlos protestan para exigir asistencia. El 22 de abril divulgaron un video en el que denunciaron una epidemia de tuberculosis y el hacinamiento dentro de centro de reclusión.

Tras la manifestación, una comisión de Secretaria de Seguridad y Orden Público de la Gobernación de Zulia visitó el penal y médicos revisaron la salud de los internos; mientras que el diputado Yonder Durán, responsable de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial en Zulia, prometió 136 traslados a otras cárceles. Los internos aseguraron que los responsables no cumplieron, según publicó Una Ventana a la Libertad.

“Somos 480 detenidos entre hombres y mujeres que solo pedimos ser escuchados. Hay un grupo que ya pagó su condena esperando juicio y otros cumplieron hasta la tercera y cuarta parte de la pena, han pasado hasta seis años aquí y no les han aperturado el juicio. Hace más de un mes nos prometieron habilitar dos tribunales de juicio, los instalaron, pero todavía no han comenzado a trabajar. Solo quieren dinero”, denunció un recluso del patio C, según difundió la ONG en su página web.

