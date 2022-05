Chile | «Voy a representar a Calama»: Joven trompetista loíno fue invitado a audicionar en tres universidades alemanas

Una gran desafío se presentó para el joven trompetista loíno de 23 años, Edwin Cabrera González, luego de recibir invitaciones de tres universidades en Alemania para audicionar y perfeccionarse en el área que le apasiona, la música.

Edwin fue alumno de Calambanda desde 2013 y al cumplir 18 años se trasladó hasta Argentina para continuar sus estudios, hoy su destino podría cambiar, pudiendo llegar a las universidades de “Hochschule Für Musik Carl María Von Weber Desdren”, “Wiesbandener Musikakademie” y “Hochshule Für Musik Detmold”.

“Actualmente mi profesor es un alemán solista del teatro Colón (…) y me voy muy feliz, contento, y nervioso por las evaluaciones, porque voy a representar a Calama, que es donde empecé musicalmente desde muy pequeño, y me voy además muy agradecido del profesor José Sánchez (Director de Calambanda), quien me instó en este camino“, comentó entusiasmado el destacado músico.

Y así como Edwin Cabrera, muchos han sido los jóvenes que han decidido continuar el camino de las artes, siguiendo su verdadera pasión, destacando en distintos puntos del país y el mundo, regresando como profesionales del área y a ser profesores de las mismas escuelas que los vieron crecer; como el caso de Kimberlyn Avalos, Directora de la Escuela de Danza, o Paloma Ponce, Profesora de Iniciación Musical de Calambanda.