el argentino que causó la muerte de dos venezolanos

Como Roberto Patricelli fue identificado el empresario argentino acusado de homicidio simple por dolo eventual y lesiones agravadas y leves, tras el trágico accidente que ocasionó el pasado domingo 15 de mayo, donde murieron dos venezolanos.

Juan Márquez, de 23 años, y su sobrina Jenismar, de apenas 15 años, perdieron la vida luego de que el sujeto los impactara a una velocidad de más de 150 km/h en su BMW. Mientras, ellos regresaban con su familia de un compartir y esperaban su turno para cruzar en un semáforo en rojo en la avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires.

Ahora es noticia: Venezolanos en EEUU ya tienen más de un año esperando por el TPS

El empresario quedó privado de libertad y fue embargado

En las últimas horas se pudo conocer finalmente que el hombre quedó preso y fue embargado por un total de 300 millones de pesos.

La audiencia de este jueves, liderada por la jueza Claudia Álvaro, determinó la prisión preventiva del imputado. A pesar de que su defensa pidió casa por cárcel, la misma fue negada por la fiscalía. Esto por el temor de que podría fugarse por los cargos que enfrenta y la solvencia económica.

Hasta el momento, y tras el trágico accidente, a Patricelli se le acusa de varios cargos. Doble homicidio con dolo eventual, así como lesiones leves y graves a las víctimas, lo que podría costarle entre ocho a 20 años de prisión.

“El delito de dolo eventual significa que él pudo evitar el accidente, pero aún teniendo conocimiento de eso, condujo a 150 kilómetros por hora. Estaba tomado y además iba con su hija menor, de tan sólo 13 años de edad, y su hijastra de 22 años de edad”, detalla el medio digital EsReviral.

¿Quién es Roberto Patricelli, el empresario que ocasionó la muerte de los dos venezolanos?

Roberto Juan Patricelli, quien iba al volante del BMW y causó el trágico accidente, es un empresario de 57 años que se dedica al rubro de la gestión aduanera y la logística internacional. Además, tiene un estudio propio que lleva su nombre.

Medios locales destacaron que el empresario y su BMW tienen un historial de multas sin pagar en Buenos Aires. La cifra superaría los 58 mil pesos argentinos que tendría adeudados, según los registros oficiales de su placa.

Asimismo, se ha dejado constancia que en todos los casos de multas e infracciones, la causa ha sido la misma: exceso de velocidad e incumplimiento de identificación de conductor. Y fuera de la provincia, también suma una deuda de al menos 64 mil pesos por los mismos motivos.

Pero sin duda, una de las pruebas cruciales que enfrenta, es que iba a una alta velocidad de más de 150 km/h según el informe técnico realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal. Es decir, más del doble de la velocidad máxima permitida en ese tramo, además, dio positivo en el test de alcoholemia con 0,51 gramos por litro en sangre, detalló Infobae.

El imputado dijo que no recordaba nada del siniestro vial

El pasado martes fue el momento en que Patricelli se enfrentó a la fiscal. Esto luego de pasar dos noches en una celda de la Policía de la Ciudad. Llegó esposado y acompañado por su abogado defensor quien sostuvo: “Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a un auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada», dijo a la prensa al salir del recinto.

Luego de asistir al médico y realizarse varios exámenes médicos en el hospital Rivadavia, se constató que tenía golpes, pero todos superficiales. A diferencia de las víctimas, que algunas de ellas aún se mantienen internadas. Incluso uno de los venezolanos, Héctor Márquez de 39 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.