Médicos advierten que enfermedades endémicas pueden reaparecer

Caracas.- Las enfermedades endémicas que no se están controlando, la amenaza latente de epidemias prevenibles con vacunas, potabilización, suministro y calidad del agua, así como los problemas con el registro y divulgación de información son algunas de las situaciones a las que se enfrenta el área epidemiológica en venezolana.

La información la revelaron varios médicos este jueves, 19 de mayo, en el foro El acceso público a la información epidemiológica en Venezuela, realizado este jueves, 19 de mayo, en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao, en Caracas, a las 10 am.

Durante el evento se presentaron los resultados del reporte N° 8 del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico (Same), un proyecto realizado por la ONG Convite A.C con el apoyo de la Unión Europea (UE), que recoge información de salud pública en al menos ocho estados del país.

Ante la falta de información oficial por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, lo recabado por la ONG permite hacer un sondeo de las patologías que llegan a los centros de salud de esas entidades.

«En Venezuela hay un brote endémico de varicela, el problema es que no se reportan y no lo dan a conocer. Por eso es importante el acceso a la información», advirtió el director del Same y miembro de Médicos Unidos de Venezuela, Andrés Barreto.

El médico destacó: “El dengue tiene la mayor cantidad de casos reportados entre julio 2021 y marzo 2022, seguidos por la malaria en los estados donde es una endemia, que son Delta Amacuro, Anzoátegui y Sucre. También observamos que en áreas que están libres de esta enfermedad comenzaron a presentar casos, como Zulia y Táchira, lo que es grave”.

El especialista también mostró su preocupación por el incremento de casos de tuberculosis porque en todo el país se reportan nuevos pacientes con esta enfermedad. Además, recalcó que los datos presentados son solo una pequeña muestra de la realidad que se vive en Venezuela, porque los gráficos mostrados solo recogen información de los estados Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Táchira y Zulia.

La influenza, que en muchos casos pudo ser COVID-19, pero por falta de estudios fue mal diagnosticada, las diarreas debido a los problemas con el agua, el mal de chagas, hepatitis A, leishmaniasis, parotiditis y meningitis son algunas de las enfermedades reportadas en los últimos meses.

Por su parte, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, doctor Huníades Urbina, advirtió que el país carece de coberturas vacunales porque los números caen año tras año, según revelan los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Todos las personas deberían ser vacunadas, alertó el Dr. Huníades Urbina. Foto: Katherine Dona.

«La vacunación es más importante de lo que muchos imaginan. Y no solo en niños, sino también en adultos y personas mayores», sentenció Urbina, quien además recalcó que la tasa de vacunación se debería ubicar alrededor de 90 y 95%, pero en Venezuela se cubre 41,3%, según datos de la OPS.

«Estamos en un alto riesgo de que se reproduzca la poliomielitis en Venezuela» debido a la escasa cobertura vacunal que se ha registrado en los últimos años, alertó Urbina.

