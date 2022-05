Pasaje digital «se accidentó» por el hermetismo del Ministerio de Transporte

El pago digitalizado del pasaje en autobuses no es un tema nuevo, aunque desde el gobierno de Maduro alardean de que están innovando. El propio sector transporte hace ocho años propuso aplicar este método, como una forma de surfear la crisis. Los planes del gobierno crean zozobra e incertidumbre en los transportistas que alegan no saber cuándo el dinero registrado por el sistema electrónico caerá en sus cuentas bancarias. En tanto, desde el Comité de Usurarios del Transporte afirman que la negativa en la que se mantienen este sector esconde temor de encaminarse a los métodos electrónicos

El pasaje digital no da pie con bola. La puesta en marcha del cobro de los viajes con esta modalidad está más que accidentada. Mientras el gobierno, de nuevo, se ufana por lo «innovador» de la propuesta, los transportistas reclaman porque hay desinformación en cuanto a aspectos logísticos y de funcionamiento de la modalidad. Los usuarios, en tanto, esperan que esta vez sí arranque la digitalización del pasaje y con ello se pueda surfear la falta de bolívares en efectivo que ha estado instalado en la nación desde hace, aproximadamente, cinco años.

Según el gobierno de Nicolás Maduro, ahora sí está en puertas la digitalización del pasaje del transporte en el país con el sistema VeTicket. Lo mismo aseveró en agosto de 2021 la propia vicepresidente Delcy Rodríguez: «Se va acabar definitivamente el maltrato que muchas veces sufren nuestros muchachos, nuestras muchachas, los estudiantes de todo el país, ya estamos automatizando el pago del pasaje estudiantil». Nada ocurrió. Más fue la bulla que la cabuya.

Este planteamiento no es nuevo para el gremio, el sector transporte fue el que hace ocho años puso la idea sobre la mesa, justamente como una salida a la crisis que veían venir.

A diferencia de la propuesta hecha en el pasado por el gremio —y que comprendía, entre otras cosas, establecer una infraestructura que cuidara los eslabones de la cadena de cobro y recibo de dinero—, lo que ha anunciado el gobierno más recientemente, lejos de generar alivio ha despertado zozobra e incertidumbre en los transportistas. Alegan que todo lo que la medida contemplaría sigue siendo una gran interrogante.

El proyecto sigue con plomo en el ala. En 2021 el entonces ministro de Transporte, Hipólito Abreu, se comprometió a digitalizar el cobro del pasaje en los distintos sistemas del transporte (urbano, interurbano y suburbano) durante el primer trimestre de 2021, por una orden del gobernante Nicolás Maduro. Más allá del anunció no ocurrió nada.

Abreu se comprometió a que el plan que tenían en mente —abarcar todo el territorio nacional— se cumpliría antes de que culminase el 2021. El plan se recicló y con él se arrancó el primer semestre de este año. Inicialmente se informó, desde esa cartera ministerial, que el mecanismo de pago dispondría de varias modalidades, entre ellas por el sistema Patria, QR o tarjetas electrónicas y que no necesariamente para esto se debía estar conectado a internet.

Vendieron el VeTicket con el tema de la gasolina

El pago del pasaje de manera digital no ha arrancado. El Ministerio de Transporte ha seguido con la misma promesa a rastras. Se decía que sería en febrero de este año que arrancaría el modelo. Van tres meses de retraso. El plan sigue una fase de registro. El exministro Abreu había publicado antes de ser cambiado al Ministerio de Industria y Producción el paso a paso de los usuarios para registrarse en el sistema, pero nunca dio cuentas sobre los avances en número de esta fase.

El acceso al beneficio sería a través de la plataforma Patria, en la que según su portal web hay 21,2 millones de venezolanos registrados (más de 60% del país) para enero del 2021.

Para la generación del ticket el usuario debe iniciar sesión en Patria ir a perfil, comprobar que la seguridad esté al máximo nivel. Luego ir a monedero, cliquear sobre la opción Tickets y tarjetas y en «generar tickets». Se debe introducir un pin de cuatro dígitos que llega a al celular y listo. Hecho esto se podrá guardar o descargar el ticket para ser mostrado de forma impresa o con el celular en las unidades.

La presidenta de Líneas La Voluntad de Gandhi (UD5 de Caricuao) y vocera del Comando intergremial, Yelmira Jiménez, aseveró que la digitalización del pasaje no ha arrancado por las políticas del propio gobierno. Ya en el pasado, la vocera del gremio ha dicho a TalCual que fallas en el propio sistema Patria torpedearon el arranque del modelo.

«Los transportistas estamos ganados a que se dé el proceso. No nos oponemos a la modernización del pasaje», aclara. Del mismo modo, exige que las interrogantes que ha expresado el sector sean contestadas.

Una de las primera cosas que menciona la representante gremial es que al sector transporte le «vendieron» el tema del registro del sistema VeTicket a la par de la regularización del abastecimiento del combustible, cosa que no ha ocurrido. Los transportistas siguen surtiéndose por grupos y en unas pocas estaciones de servicio.

«Uno de los primeros problemas que vemos con el Veticket es que la mayoría de los transportistas no usamos teléfonos inteligentes porque son llamativos para el hampa», agrega Yelmira Jiménez.

Además, comenta que está el hecho de que muchas personas no tienen cómo comprar un smartphone, cuyo costo mínimo podría sobrepasar los 60 dólares, más los gastos por renta. Jiménez destaca que aún así el sector trató de obviar estos obstáculos y ser receptivos con el plan de digitalización del pasaje.

«Ponemos en duda el tema del internet. Esta es una de las razones que tenemos. Nuestro dinero se va a manejar a través de la página Patria. Nosotros vivimos del día a día, imagina qué pasaría si un vehículo se accidenta. ¿Cómo hacemos la devolución del dinero a las personas que pagaron de forma digital si el dinero demora en caer a nuestra cuenta?», se pregunta.

Según Jiménez, sus preguntas han sido ignoradas. Tampoco ha habido un funcionario que se tome el trabajo de explicar por qué razón el cobro del pasaje de forma digital no ha arrancado a tres meses de lo prometido.

Afirma que se ha intentado condicionar a los transportistas con el abastecimiento del combustible para que se registren en el sistema VeTicket. Relata que en Caricuao desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre se les advirtió a los transportistas que «unidad de transporte que no tuviese la calcomanía pegada (que confirma el registro en VeTicket) no entraría a las estaciones de servicio». La dirigente gremial no revela el nombre del funcionario que hizo esta advertencia.

Pasaje digital no es un tema de conversación

TalCual hizo la prueba y pudo corroborar que el código QR que está en las calcomanías que son pegadas en las unidades de transporte no es reconocido por teléfonos inteligentes.

Eladio Peña, conductor en la ruta Malboro Macuto en el estado Vargas, asevera que el plan no ha comenzado y que los funcionarios del Ministerio de Transporte lo que han estado haciendo es registrar las unidades. Tampoco saben cuándo entrará en vigencia la digitalización del pasaje.

A través de las redes sociales del Ministerio de Transporte solo se habla de la «fase de registro». Ninguna autoridad puntualiza sobre el inicio de método de pago de forma digital. Se muestran videos sobre capacitaciones de usuarios en las propias unidades. Sin embargo, en los autobuses el pasaje digital no es tema de conversación.

En la ruta Plaza Sucre-Chacaíto, cuyo recorrido es de unos 12,8 kilómetros (de oeste a este) los conductores solo están registrados, pero no tienen mayor información. Rómulo Gil, comenta a TalCual que hasta ese momento ni un solo usuario le había preguntado ni siquiera para qué es la calcomanía con el código QR.

Con el sistema digital, el Estado asume el subsidio del pasaje a través del monedero de la plataforma Patria lo que lleva a pensar que el saldo disponible dependerá de las bonificaciones que el Estado deposita, pues hasta ahora ningún banco nacional tiene la opción de transferir dinero a ese monedero digital.

Nadie sabe, nadie supo

El secretario del Comando Intergremial de Transporte, José Luis Trocel, coincide con Jiménez en cuanto al hermetismo que mantiene el gobierno con el tema. Reitera así que no hay información clara y precisa de cómo es y cómo funciona el sistema. Tampoco se ha dicho cómo y cuándo funcionará.

Para el representante gremial cada vez los transportistas se encuentran con informaciones encontradas. Técnicos, cuya identidad prefiere no precisar, les han explicado que una vez reciban el pago de un pasaje de manera digital el dinero estará disponible en su cuenta bancaria en las siguientes 72 horas. Otros les han dicho que el proceso tendría una duración de 48 horas.

Hace una comparación con el antiguo método del ticket estudiantil, aclarando que el pasaje digital aplicará para toda la ciudadanía. En este sentido, rememora que con el ticket de estudiantes los conductores podían reportar ante la cartera de Transporte si había algún problema o retraso en el pago. Enfatiza que en el caso del VeTicket no se tienen claro cómo reclamar algún inconveniente, pues ni siquiera saben dónde quedan sus oficinas.

Trocel apuesta porque se diseñe un plan menos riesgoso, tanto para los conductores como para los pasajeros. Recuerda que con el VeTicket los conductores y usuarios están obligados a llevar teléfonos inteligentes, aunque los usuarios tienen la opción de llevar el código impreso.

Por otra parte, deplora la idea de que se intente condicionar el abastecimiento del combustible con el registro del VeTicket. Recalca que esto es una ilegalidad, pues no están planteado que la calcomanía se vuelta un requisito obligatorio para entrar a una estación de servicio. «A quien esté haciendo esto le decimos que es una ilegalidad. El registro del VeTicket es un acto voluntario. No han hablado sobre la obligatoriedad de estar en este sistema», señala.

Negándose a lo nuevo

Tanto Trocel como Yelmira Jiménez afirman a TalCual que la desinformación también gira en torno a los usuarios. Esta tesis no es del todo compartida por Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, quien aunque afirma se debe hacer un mayor esfuerzo por llevar la información a más personas, enfatiza que los alegatos del sector transporte son por temor a encaminarse a la innovación.

Salazar asegura que la ciudadanía está de acuerdo con la entrada en vigencia de la aplicación del cobro del pasaje de manera digital. Afirma que es una deuda que está pendiente desde hace años.

Considera que el cobro del pasaje de forma digital servirá para que los conductores respeten las tarifas estipuladas en Gaceta Oficial. «Estamos de acuerdo con el sistemas de método de pago. Nosotros queremos que se nos cobre lo que está estipulado en la Gaceta. Estamos apoyando la política del gobierno de la digitalización», reitera.

Reconoce que esperan que el gobierno dé luz verde a la puesta en marcha del método. Sostiene que será de gran ayuda debido a la falta de efectivo.

¿Cómo va el pasaje digital en el interior?

En abril de este año se dio inicio a la jornada de registro del VeTicket. Así lo informó el diputado José Leonardo Rosales Aleta, coordinador del Órgano Superior del Transporte al destacar que en la entidad andina se inició el registro con éxito, reseñó La Nación.

En Anzoátegui, el presidente del Comité de Usuarios de la zona metropolitana del estado informó que el equipo de formación y educación se prepara para instruir a la población sobre la implementación del pasaje digital. «Existen muchas dudas sobre cómo será el funcionamiento, por lo que estamos recogiendo toda la serie de preguntas que ya han surgido por parte de los usuarios y los conductores para realizar unos talleres en los próximos días», señaló.

Según Malavé, no solo realizarán el abordaje en las paradas y unidades sino que también tienen pensado visitar a las comunidades, en donde aseguró que existe mayor desinformación, reseñó El Tiempo. En la entidad no se ha culminado tampoco la fase de registro.

El 5 de mayo, Denis Deivis, coordinador regional del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) en el estado Bolívar, informó que hasta ese día solo 650 unidades de transporte público en la entidad se habían adaptado al sistema de cobro de pasaje digital. Solo 482 son del municipio Caroní.

De acuerdo con él, la meta es registrar a tres mil unidades de transporte en todo el estado Bolívar. Por ahora no se está cobrando el pasaje digital a los usuarios, reseñó Correo Del Caroní.

