Propietarios de Riverside rechazan cartel de Cine Città

Caracas. – Propietarios de la residencia Riverside, quienes fueron víctimas del incendio en la tienda mayorista de Cine Cittá, ubicada en Colinas de Bello Monte, rechazan que a casi cuatro meses del incidente se intente vender la imagen de que la empresa se ha hecho responsable. Además, desconocen a qué se refiere el nuevo cartel donde se denuncia una supuesta extorsión.

“El edificio está inhabitable por muchas razones. No solo el problema estructural que pueda tener sino porque no cuenta con bomba de agua, no hay ascensores, no hay luz”, dijo a El Pitazo uno de los propietarios identificado como Felipe Schoen, quien desde hace más de 100 días vive en casa de un familiar debido a que se quedó sin vivienda.

Desde hace tres semanas, los dueños de los apartamentos denunciaban la realización de remodelaciones en la estructura y fachada de la residencia que quedó expuesta a las llamas que incendiaron la famosa tienda caraqueña, el pasado 31 de enero. Recientemente, en la entrada del inmueble colocaron una cartel que dice: “Cine Cittá honrando su compromiso restaura el edificio Riverside #NoALaExtorsión”.

“El edificio está inhabitable por muchas razones”, dijo el propietario de uno de los apartamentos de las residencias Riverside. l Foto: Ronald E. Peña

Ante esta situación, Schoen señaló que no entiende a que se refieren con ese mensaje, porque el compromiso de Cine Cittá con los dueños de las viviendas de Riverside es indemnizarlos, y por eso, hace dos meses entregaron una propuesta a través de su equipo de abogados, pero a la fecha no han recibido ninguna respuesta o contraoferta.

“Si ellos no están de acuerdo con el precio que propusimos, para eso es la negociación y no hemos recibido una contra propuesta. El #NoALaExtorsión no lo entendemos tampoco porque nadie ha extorsionado”, dijo el afectado.

Recalcó que ellos son las víctimas de este incendio hasta que se demuestre lo contrario. “Cine Cittá tenía un negocio que se incendió, nadie dice que fue intencional, pero pasó y como daño colateral está nuestro edificio. No se habla de culpar pero, sí de responsabilizar”, añadió Schoen.

Propietarios del Riverside desconocen señalamientos del cartel de Cine Cittá, donde denuncian una presunta extorsión. l Foto: Ronald E. Peña

El equipo de El Pitazo intentó contactar a los abogados de Cine Cittá para conocer cómo avanzan las negociaciones, pero no fue posible. Igualmente, en la tienda y restaurante, un representante de la empresa, quien prefirió no identificarse por no estar autorizado para dar declaraciones, reiteró que la compañía se ha hecho responsable, y por eso resalta las remodelaciones que se han hecho en el lugar.

Destacó que las denuncias sobre falta de respuesta por parte de Cine Città vienen de un grupo de propietarios porque con otros ya se llegó a un arreglo. Agregó que este tema se encuentra en manos de los abogados.

Propietarios afectados señalan que el inmueble necesita más que una pintura. l Foto: Ronald E. Peña

“Muy bonita la pintura, agradecido por el gesto, pero yo no tengo casa y es lo que yo necesito”, dijo Schoen. Insistió en que los daños causados a la parte superior de su apartamento no se pueden reparar con pintura, por lo que hay que reconstruir su vivienda.

