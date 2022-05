¿Qué tanto dinero pueden ahorrar los jóvenes venezolanos?

El salario mínimo en el país se posiciona en aproximadamente 30 dólares, sin embargo, hay empresas privadas que logran pagar entre 50 a 100 dólares a sus trabajadores. Aunque parezca una cifra razonable para un joven en edad para independizar, ahorrar y vivir tranquilo, es una utopía, porque viven el día a día sin un futuro claro.

Ahora es noticia: ¿Quién era Arianna Parra, la joven asesinada por su expareja en La Vega?

Jóvenes no pueden ahorrar

María Rodríguez es una joven de 22 años que trabaja en una repostería cerca de su casa, ganas 25 $ dólares semanales; los cuales no le alcanzan para los diferentes gastos que pueda tener, mucho menos ahorrar. El costo en la región de la ropa y zapatos varían dependiendo de los productos de buena calidad; un pantalón oscila entre 15 a 20 dólares, blusas y camisas entre 5 a 20 dólares.

En productos alimenticios se puede llegar a gastar 100 dólares mensuales, además que un joven piense en ahorrar para alquilar y vivir solo, es una fantasía, ya que un alquiler ronda los 60 a 150 dólares como mínimo. Comprar un carro o una moto sin poder adquisitivo se hace imposible o tardaría mucho más.

«Quiero poder terminar mi carrera, y poder ejercer sin ningún contratiempo. Poder tener un sueldo acorde a mis conocimientos», resaltó.

Asimismo, dijo que ahora con el aumento del dólar paralelo, los comerciantes se aprovechan de esta situación para aumentar los productos, porque ninguno cumple con las medidas para colocar precios como marca el dólar oficial del Banco de Venezuela (BCV).

«Sí se puede vivir en Venezuela pero al día»

Por otro lado, Rosa Márquez, joven de 27 años de edad, destacó que aún tiene esperanza para que los jóvenes puedan surgir, sin embargo, deben emprender o trabajar el doble. Consideró que la mayoría vive al día, mucho mejor que en años anteriores, donde algunos no tenían un plato de comida en días.

«Es difícil ahorrar hoy en día porque primero que antes existían créditos para comprar una casa o un carro, ahora todo lo debes pagar de contado y reunir tomaría años donde los precios quien sabe por donde estarán».

Es decir, que el joven debería poder gastar menos dinero e intentar ahorrar al menos el veinte por ciento de su sueldo para una buena base sobre la que construir un plan de jubilación; pero pensar en ese futuro es una odisea cuando un salario no alcanza. Además, que los únicos métodos de ahorro serían en efectivo dólar o en billeteras digitales que no se sabe si algún día dejarán de existir; porque de otra forma no existen métodos para hacerlo sin que la moneda se devalúe, también al paso que se observa el poder adquisitivo en dólares, en futuro podría no ser el mismo.

Márquez precisó que el futuro de los jóvenes se reduce a vivir el día a día y quienes tengan suerte, podrán conseguir grandes metas.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.