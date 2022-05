Cantv ofrece plan de fibra óptica a zonas del este de Caracas

1401974

Caracas.- La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció este sábado, 21 de mayo, que desplegó un equipo multidisciplinario en algunas zonas del este de Caracas para ofrecer un nuevo plan de navegación a través de fibra óptica directa al hogar.

Este nuevo paquete fue identificado como “Aba Ultra”, un producto que describen como de alta velocidad y que comprende de 60 a 300 megas, con tarifas van desde los 9 a 100 dólares mensuales.

El gerente de Mercados Masivos, Iván Gervranovic, explicó en un vídeo compartido en las redes sociales que en los últimos días visitaron los sectores Santa Fe y Valle Arriba del municipio, pertenecientes a la Central Francisco Salías y que tiene más de 30 mil familias con el producto Aba Tradicional y “buscamos migrar toda esa central a lo que es la fibra óptica estrella”.

Las tarifas que ofrecen la Cantv por el plan Aba Ultra son:

– 15/06 Mbps $ 8,99

– 60/30 Mbps $ 24,99

– 100/50 Mbps $ 34,99

– 300/150 Mbps $ 99,99

Los precios son expresados en dólares y serán facturados en bolívares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), explicó la compañía.

El Aba Cantv tradicional tiene mala reputación entre sus usuarios, quienes aseguran que el servicio se caracteriza por tener lentitud y se suele caer su conexión, motivo por el cual los usuarios suelen recurrir a servicios alternativos de navegación.

“Lo instalan e igual no sirve nunca funciona. Te lo digo porque en Maracaibo yo tenía línea la cancelaba así se hayan robado los cables, me cambian el número y colocan ese plan colocaron cables nuevos y no funciona”, señaló una usuaria a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, otros usuarios dicen que ya cuenta con el servicio y navega mejor.

Uno de los servicios alternativos es Full Data Comunicaciones, quien incluso ofrece planes de mayor velocidad por menores costos en comparación con los planes de alta velocidad de Cantv, cuyas tarifas de este proveedor van de $25 a 80 Mbps, $35/300 Mbps, $45/500 Mbps y $75/800 Mbps.

Katherine DonaVista_2

