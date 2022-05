El Puma dará un concierto en Caracas a pesar que dijo que no volvería hasta caída Maduro (+Precio y Reacciones)

El cantante venezolano e ídolo de finales de los 70, José Luis Rodríguez mejor conocido como «el Puma«, regresa a los escenarios de su país después de un largo tiempo, esta vez en el Teatro Teatro Teresa Carreño.

El concierto será el 14 de julio en la sala Ríos Reyna del emblemático teatro caraqueño a las 7:00 pm. La información la dio el propio artista la tarde de este 19 de mayo por medio de sus Historias de Instagram.

El evento también fue anunciado por la empresa Make Ticket a través de su sitio web donde desde ya comenzaron las ventas de los boletos, los cuales se consiguen desde 40 dólares hasta 150 dólares.

La reacciones en las redes no ha sido muy favorable para el cantante venezolano, debido a que lo han criticado por contradecirse, aparentemente El Puma expreso en un momento que no volvería a Venezuela hasta que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, esto según tuiteros.

Que no venga, quien no ama a mi patria, no merece pisar su suelo!! Es un apátrida, anda en búsqueda de $$$$, cobra y se va..

