España | Fórmula 1 streaming gratis en directo

El GP de España de Fórmula 1 se disputa este domingo 22 de mayo en el circuito de Barcelona-Cataluña, más conocido como Montmeló, a partir de las 15:00 horas. Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la clasificación y saldrá en la pole. Junto a él, en la primera fila, estará Max Verstappen, mientras Carlos Sainz hizo el tercer mejor tiempo. Fernando Alonso no tuvo su día y saldrá desde la última posición tras cambiar el motor.

GP de España de F1, en directo

22/66 – Leclerc entra en boxes

Leclerc hace la primera parada. El piloto de Ferrari entra a boxes para cambiar neumáticos y sale primero con casi seis segundos de ventaja sobre Russell y Verstappen.

20/66 – ¡Bonita batalla entre Max y Russell!

Verstappen no puede con el británico. El vigente campeón del mundo lleva varias vueltas pegado al Mercedes pero no logra adelantarle. Está teniendo problemas con el DRS, a veces se abre y se cierra y otras se mantiene abierto. Lo cierto es que no consigue pasarle, Russell está cerrando bien los huecos.

17/66 – Leclerc sigue en cabeza

Charles Leclerc continúa al frente de la carrera con 30 segundos de ventaja con Russell, segundo. El monegasco todavía no ha parado pero se mantiene sólido en esa primera posición.

15/66 – Verstappen ya tiene DRS

Red Bull ha solucionado los problemas del coche de Verstappen y el DRS ya se abre. Ahora solo falta que se acerque a Russell para intentar pasarle.

14/66 – Entran Verstappen y Russell

Qué bien se ha cubierto Mercedes. Russell y Verstappen estaban peleando por la segunda posición. En Red Bull han intentado hacer un undercut pero el equipo alemán lo ha visto rápido y ha ordenado a su piloto que entrara. Tremendo error de la escudería austríaca.

11/66 – Alonso y Sainz a boxes

Primera parada para los dos españoles. Fernando Alonso y Carlos Sainz son de los primeros en parar y salen con neumáticos medios.

8/66 – ¡Verstappen se va a la grava!

Error de Verstappen. El piloto neerlandés se ha ido fuera en la misma curva que Carlos y ha perdido dos posiciones. Igual que el español ha vuelto a pista pero ya le habían pasado Russell y Checo.

7/66 – ¡Sainz se va fuera!

Malas noticias para Carlos. Sainz se ha ido fuera pero ha podido volver y ha perdido algunas posiciones, es undécimo ahora mismo.

7/66 – ¡MAGIC ALONSO LEVANTA A LA GRADA!

Brutal adelantamiento de Fernando Alonso a Vettel. El español se lo cocinó durante toda la vuelta y en la recta principal atacó. Se tuvo que tirar casi hasta la hierba para superar al alemán pero lo hizo y levantó al público de sus asientos. Ya es decimotercero.

5/66 -Alonso sigue con su remontada

Fernando Alonso continúa con su remontada en busca de llegar a los puntos. El asturiano acaba de superar a Stroll y ya es decimocuarto. Por otro lado, la FIA ha anunciado que el incidente entre Hamilton y Magnussen se queda en un incidente de carrera.

Vuelta 1/66 – ¡MALA SALIDA DE SAINZ!

Mala salida de Carlos Sainz. El piloto español ha perdido dos posiciones en la salida. Se quedó parado cuando el semáforo cambió de color y le superaron Russell y Checo Pérez. Por su parte, Alonso ha ganado cinco posiciones y está decimoquinto. Mientras, Hamilton ha tenido que entrar en boxes tras un toque con Magnussen.

¡ARRANCA EL GP DE ESPAÑA DE F1!

¡ARRANCA LA WARM UP LAP!

Ya está todo listo en la parrilla para comenzar el GP de España de F1. Los mecánicos abandonan el paddock y comienza la vuelta de calentamiento previa a que se apaguen los semáforos. Todo el mundo atento a sus pantallas, esto está a punto de comenzar. ¡VAMOS!

¡NORRIS ESTÁ VOMITANDO!

Atención a Lando Norris. Las imágenes de la realización han mostrado al piloto británico vomitando antes de subirse al monoplaza para arrancar la carrera. El piloto de McLaren sale undécimo.

Sainz busca su primera victoria

Carlos Sainz todavía no sabe lo que es ganar en F1 y quiere lograrlo delante de su público, en el GP de España de Fórmula 1 en Montmeló. El piloto madrileño de Ferrari saldrá tercero por detrás de Leclerc y Verstappen e intentará ganar posiciones en la salida. Este año suma un segundo, dos terceros y dos abandonos pero llega a España con el objetivo de lograr su primera victoria.

Objetivo remontada

La clasificación fue bastante mala y Fernando Alonso saldrá desde la parte trasera de la parrilla en un circuito donde es difícil adelantar. El objetivo del piloto español no es otro que hacer magia en la salida e intentar ganar el mayor número de posiciones.

Alonso saldrá último

Fernando Alonso, que salía decimoséptimo, ha decidido cambiar el motor y partirá desde la última posición de la parrilla. El asturiano ya había gastado las tres unidades de potencia permitidas, por lo que ha sido penalizado con unas posiciones en la salida. Alpine ha aprovechado que salían muy atrás para llevar a cabo este cambio.

¡MUY BUENAS TARDES DE F1!

Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña, más conocido como Montmeló. La expectación es máxima, nadie quiere perderse la gran cita, todos quieren ver en directo el regreso de Fernando Alonso.

Tras dos años sin público por el Covid-19, las gradas de Montmeló vuelven a llenarse para vivir en directo una carrera que se presenta apasionante. Desde que el asturiano regresa a la F1 el año pasado esta será la primera vez que pueda correr en casa con los seguidores coloreando las tribunas del circuit.

El piloto de Alpine no logró pasar de la Q1 en la clasificación y clasificó decimoséptimo, aunque saldrá último tras cambiar el motor. La escudería francesa ha querido aprovechar que estaban atrás para que la sanción por cambiar el motor no afectara en exceso, ya que el bicampeón del mundo ya ha cumplido con todos los cambios posibles esta temporada.

Quien también ilusiona a la afición española es Carlos Sainz. Durante estos días se han visto a muchos seguidores con la indumentaria de la Scuderia Ferrari en honor al madrileño. El piloto de Ferrari saldrá desde la tercera posición, justo detrás de su compañero de equipo y poleman del GP de España de Fórmula 1 Charles Leclerc. Sainz tiene muchas esperanzas puestas en esta carrera y confía en poder cumplir con las expectativas generadas ante su público en el gran premio de casa.

Entre medias de los dos monoplazas de la Scuderia estará Max Verstappen, mientras Lewis Hamilton lo hará desde la sexta plaza. Por su parte, el compañero de box del británico, George Russell, clasificó en la cuarta posición y partirá desde la segunda fila de la parrilla junto a Sainz.