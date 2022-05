México | INM rescató a cuatro migrantes que viajaban en la cabina de una camioneta en Chiapas

Cuatro personas migrantes de origen guatemalteco que viajaban escondidas en la cabina de una camioneta de servicio particular, fueron rescatadas por Agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chiapas.

Los extranjeros viajaban amontonadas una sobre otra debajo de los asientos de la parte trasera y con cajas de cartón encima para taparlas.

En coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), los agentes del INM realizaban una revisión de rutina en la carretera de Tapachula a Huehuetán, y al marcarle el alto a una camioneta se le pidió al conductor bajar el vidrio para observar el interior de la cabina en la que a simple vista se veían cajas de cartón con supuestas mercancías, pero no se observaba bien porque llevaba vidrios polarizados.



El conductor no atendió la instrucción y, por el contrario, arrancó su vehículo a toda velocidad, pero más adelante, cerca de la Caseta de Revisión Migratoria de Huehuetán, fue interceptado y al realizar la verificación correspondiente se localizó bajo los asientos traseros a las cuatro personas guatemaltecas.



Con pleno respeto a sus derechos humanos, al preguntarles su procedencia, dijeron venir de Guatemala y no pudieron comprobar su estancia legal en México; señalaron que viajaban en dicho vehículo bajo el consentimiento del chófer.

Los agentes trasladaron a las personas guatemaltecas a las oficinas del INM en el estado para realizar los trámites migratorios correspondientes.

El chofer y su vehículo fueron remitidos ante la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), en el estado de Chiapas.