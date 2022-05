Mujer le aplicó llave de Kung Fu y derribó a venezolano que intentó robar su celular en Perú (VIDEO)

Era más alto y robusto que ella, pero su práctica en el arte del Kung Fu logró no solo evitar que le haga daño sino también reducirlo. Fue durante un intento de robo de su celular por parte de dos sujetos en moto cuando estaba en la puerta de su casa.

Camila Mía tiene 18 años y contó a América Noticias que jamás buscó el enfrentamiento con el delincuente. Por el contrario, quería zafarse de él e ingresar a su vivienda.

“Él ya tenía mi celular, que se lo lleve, pero ya quería meterme a mi casa porque ya me robó. Empezó a arrastrarme, se generó lo del pie, tengo una herida abierta. Después de eso no me soltaba y yo tenía miedo que la rueda de la moto me agarre la pierna porque yo estaba tirada en el piso”, comentó.

América Noticias informó que el hecho ocurrió en el pasaje Waycapata, en San Luis. La joven sale de su vivienda cuando de pronto aparece una moto con dos sujetos. Uno de ellos le arrebata su celular, ella se resiste al robo y pide auxilio a los vecinos. En ese momento, salen todos y capturan del delincuente.

Camila asegura en un primer momento que los delincuentes la estaban jaloneando y temía por su integridad física. Fue entonces que aplicó unas técnicas de Kung Fu enseñadas desde los 10 años por su padre.

La madre de Camila, Dora Inga, colega y excompañera de trabajo de esta casa televisiva, asegura que es la segunda vez que su hija sufre un asalto.

Las autoridades felicitaron la valiente acción de la joven que también pudo costarle la vida. El detenido fue identificado como Alberto Alvarado Rojas de 20 y de nacionalidad venezolana.

Se encontró entre sus pertenencias un cuchillo y otros documentos. El delincuente fue puesto a disposición de las autoridades.