El melón, una fruta que debes incluir en tus comidas

El melón puedes consumirlo en trozos, en jugo o en ensaladas igual nos brinda versatilidad para disfrutarlo y estar saludables. Es una fruta nutritiva y refrescante, necesaria para el organismo.

Puedes encontrar diferentes variedades que son más o menos comunes dependiendo de la zona donde se produzcan. Pueden ser redondos u ovalados, de pulpa verde, blanca o anaranjada y la piel también puede variar entre verde, amarilla o naranja y lisa.

Valor nutricional

El principal componente de esta fruta es el agua, que está presente en un 92%. Este jugoso alimento aporta vitamina C, vitamina E, vitamina B9 y carotenos (provitamina A), al tiempo que se destaca por su contenido mineral de sodio, potasio, magnesio, fósforo y calcio.

Además, el melón ofrece un índice glucémico moderado, un bajo aporte calórico y resulta una fruta saciante.

Beneficios

– Sus propiedades antioxidantes favorecen los sistemas inmunológico y nervioso, previene también las enfermedades degenerativas, cardiovasculares y el cáncer.

– Mejora la función de los riñones por su efecto diurético, contrarresta el estreñimiento y ayuda a conservar una vista saludable.

– Ayuda a la absorción correcta del hierro, controla los niveles de ácido úrico y mientras más anaranjada sea la pulpa mayor será el aprovechamiento de carotenos.

– El melón es buen aliado para el cuidado del cabello y la piel.

Dieta

Si deseas bajar de peso comerlo en las mañanas y en las noches es genial

Mantente hidratada bebiendo suficiente agua y comiendo frutas refrescantes como el melón en el día

A la hora de comprar

1 Olfatea la fruta: cuando el melón está en su punto, huele dulce y suave.

2 Sacúdelo: si oyes agua en su interior, significa que se ha pasado de maduro y ha comenzado a malograrse.

3 Mientras más pesado mejor: significa que guarda mucho jugo y pulpa; no obstante, si lo ves de gran tamaño y no pesa, puede que se ha pasado de madurez y ya no es recomendable comprarlo.