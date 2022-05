Invasores piden hasta 7.000 dólares para desalojar propiedades en Caracas

1402561

Caracas.- Entre 7.000 y 10.000 dólares piden a los invasores a los propietarios de algunos inmuebles en Caracas para desalojar apartamentos. Así es el caso de Yajaira Acosta, quien contó a El Pitazo que desde hace unos diez años enfrenta el reto de recuperar una vivienda que heredó de sus familiares.

“La persona me dice que él me entrega las llaves si yo le doy de 7.000 a 10.000 dólares. O sea, yo le tengo que pagar por mi inmueble y eso es imposible porque no tengo la posibilidad de conseguir ni $1.000”, señaló la caraqueña, quien ahora reclama una propiedad en la residencia Larsi, ubicada en la esquina Calero a Desamparados, Av. Este 3, del municipio Libertador en la parroquia La Candelaria.

Ante estos hechos Acosta ha formulado denuncias en la judicatura municipal de la Alcaldía de Caracas, en la Policía, en el Ministerio Público, pero la “respuesta que me dan es que no se meten en esos problemas porque son asuntos que no le competen”.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la ONG vecinal Frente Norte de Caracas, calificó estos hechos de “extorsión”. Añadió que en el Hotel Canaima, Hotel Center Sala e incluso algunos locales comerciales de Parque Central también se registraron estas situaciones, y les piden entre 1.000 y 1.500 dólares para desalojar.

“Te invaden la propiedad o es inquilino en condición de invasión, meten a mujeres y niños y se niegan a desalojar, para posteriormente pedir altas sumas de dinero”, dijo Rojas.

Una situación similar denunció uno de los propietarios de Residencias Cori, en la avenida Fuerzas Armadas, quién prefirió el anonimato por temor a represalias. Indicó a El Pitazo que uno de los nueve invasores que tiene el edificio le pidió entre 3.000 y 4.000 dólares para entregar el departamento.

“No accedí a eso porque él no tiene ningún derecho o prerrogativa, ni situación legal dentro de ese apartamento para que yo tenga que pagar para que el señor se salga del inmueble, como si él fuera el dueño”, señaló. Advirtió que esto no es un práctica reciente, pues estos hechos se registraron hace un año y medio.

El propietario de Residencias Cori señaló que sus problemas con los inquilinos de este inmueble comenzaron el año 2009 cuando el presidente de ese momento, Hugo Chávez, prometió liberar de las “viviendas muy caras y los alquileres muy caros” a la población venezolana. Además, aseguró que por esta situación ha recibido agresiones físicas, verbales e incluso amenazas de muerte.

“El llamado que le hago a las autoridades es que hagan justicia y que se respete el derecho de propiedad, que es derecho humano de alguien que trabajó toda su vida para adquirir ese edificio”, dijo el propietario de Residencia Cori.

Rojas destacó que el Ministerio Público no ha imputado a ninguna personas por estas acciones, una situación que tachó de grave porque es un delito está tipificado en el Código Penal.

Katherine DonaGran Caracas

