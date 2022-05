La polémica opinión de Irrael Gómez sobre el concierto benéfico de Chyno Miranda

El experto en marketing, Irrael Gómez sorprendió con sus declaraciones sobre el concierto de Chyno Miranda.

Cabe destacar que, recientemente el artista criollo causó revuelo en las redes sociales luego de meses sin aparecer. En este sentido, Chyno se comunicó con sus seguidores para que tuvieran la certeza de que está mejorando, y además invitó a todos a apoyar el concierto que se hará a su beneficio el próximo 8 de junio en La Scala de Miami.

Ahora bien, el influencer y ex esposo de la animadora Kerly Ruíz fue cuestionado sobre su opinión personal acerca de este concierto, y respondió crudamente «La verdad me parece increible, pero sería mejor que dejaran en paz su recuperación».

En este caso, el programa Chisme No like reveló que Chyno fue obligado a hacer este comunicado en redes sociales, y que el artista no se encuentra en buenas facultades cognitivas para someterse nuevamente a la presión de las redes, alegando que sólo están «alterando y excitando al cantante que necesita según su personal trainer, estar sin estrés, para obligarlo a hacer un video e incitar al concierto del próximo 8″.

Finalmente, al igual que Irrael, muchos internautas concuerdan que Chyno lo que necesita en estos momentos es tranquilidad para proseguir con sus terapias.

