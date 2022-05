Roxana Díaz reveló cual fue la actitud de su padre por el video con Jorge Reyes

Roxana Díaz Burgos concedió una entrevista a Luis Olavarrieta que fue publicada en el canal de YouTube del periodista este domingo, en dicho encuentro se tocaron diversos temas de la vida personal de la ex actriz de RCTV, entre ellos, hablo del difícil momento que vivió tras la filtración de su video con Jorge Reyes en el año 2001, lo que genero múltiples criticas en la sociedad para aquel entonces.

El comunicador le pregunto cual fue la actitud de su padre luego de que el polémico audiovisual saliera a la luz publica, lo que dio a entender Roxana es que fue bastante positiva y que la apoyo en todo momento, aunque fue un momento muy complejo para ella.

«Cuando mi papa un día me miro a los ojos y me dijo, hija ¿Qué hiciste de malo? Tu no hiciste nada malo, mire para arriba oyó» Afirmo Roxana.

Confeso que las palabras de su padre la ayudaron a salir adelante sin importarle las criticas «Yo dije esto es todo para mi, el que mi papa me haya dicho eso, a mi me dio la fuerza y la valentía para que todo el mundo me resbalara en ese momento« dijo Díaz, además aseguro que tuvo el apoyo de toda su familia.

Sin embargo, mas adelante expreso que su progenitor «sufrió muchísimo calladito y cuando me hablo, me hablo muy seguro y tranquilo y como te digo, me dio una fuerza increíble».

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora