bono de Bs. 10.000 se devalúa con aumento del dólar

El bono de 10.000 bolívares ofrecido a los jubilados por el Gobierno nacional se devalúa con el aumento del dólar, tanto el oficial como el paralelo, según denunciaron extrabajadores del sector público.

El exdiputado al Consejo Legislativo Regional del estado Miranda (Clem) Michel Ferrandina, acompañado de Gerardo González, jubilado de la extinta Alcaldía Mayor, señaló que cuando el gobernante Nicolás Maduro anunció esta bonificación, equivalía a 2.222 dólares, según el cambio oficial correspondiente al 2 de mayo (4,50 bolívares por dólar).

“Con el aumento del precio del dólar ese monto ya se devaluó. Este lunes, 23 de mayo, por ejemplo, la moneda extranjera está en 4,95 bolívares (cambio Banco Central de Venezuela), lo que indica que el bono sería de 2.020 dólares, es decir, 202 dólares menos. Adicionalmente, si se calcula según el paralelo (5,22 bolívares por dólar), representa 1.915 dólares, lo que se traduce en 307 dólares menos”, indicó el exdiputado a El Pitazo.

El monto se pagará en tramos, durante 12 meses, desde el 1 de mayo de este año hasta el 2023, a través del Sistema Patria l Foto: Archivo

Ferrandina señaló que en menos de un mes del anuncio, el bono se ha devaluado aproximadamente 10%, es decir, que “de aquí a que cancelen la totalidad del bono, que será por parte y en un plazo de un año, el monto no tendrá ningún valor”.

“Hasta el momento no han cancelado la primera cuota, así que ese dinero se convertirá en sal y agua. El Gobierno debió anclarlo al Petro, como lo hace con algunas cargas impositivas, para que no se devaluara y no engañarnos de esta manera”, manifestó la fuente.

Los denunciantes refirieron que en los Departamentos de Recursos Humanos hay poca información sobre el pago de este bono y uno de los señalamientos que han escuchado de los jefes es que este beneficio aún no está publicado en Gaceta Oficial.

Lo que se dijo del bono único

El 1 de mayo de 2022, con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador, Nicolás Maduro anunció un bono único compensatorio para los jubilados por 10.000 bolívares. Este bono se les asignaría a todas aquellas personas del sector público que se jubilaron entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de mayo de 2022.

Al día siguiente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que el monto se pagará en tramos y durante 12 meses, desde el 1 de mayo de este año hasta el 2023, a través del sistema Patria. “El personal jubilado, que está por el orden de 120.000 trabajadores, debe dirigirse a la oficina de Recursos Humanos de su institución”, acotó la funcionaria.

