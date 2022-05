Colombia Gustavo Petro dio a conocer las tres reformas anticorrupción que plantearía en su gobierno, si es elegido

Desde el Congreso de la República, el candidato presidencial Gustavo Petro, dio a conocer las tres reformas anticorrupción que plantearía en su gobierno, en caso de llegar a ser presidente de la República.

Una de estas propuestas es precisamente la creación de una comisión internacional e independiente que investigue los hechos de corrupción en el país, tal y como lo anunció el pasado domingo durante su cierre de campaña en la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.

“Están en la impunidad porque quieren han agenciado esa corrupción son miembros del más alto poder político de Colombia. No es una secretaria, no es un alcalde por ahí (…) Nunca se apunta a las máximas del poder, como en el caso de Odebrecht, que, incluso, para que hubiese impunidad se tomaron la misma Fiscalía, en manos del abogado de uno de los socios de Odebrecht”, expresó Petro.

La segunda reforma planteada por Gustavo Petro, sería la reforma a la Procuraduría, con el fin de transformarla en una Fiscalía Anticorrupción.

“Hoy es una policía política porque no tiene otro sentido la Procuraduría hoy que perseguir funcionarios que no piensan igual que el presidente. Lo que queremos, siguiendo la sentencia de la Corte IDH -y eso incluye una reforma constitucional- es pasar el dinero del aparato de funcionarios hacia el Poder Judicial fortaleciéndolo para allí constituir la gran Fiscalía Anticorrupción con capacidad de investigar el delito en el Poder Judicial que hoy no es ni poder judicial y no lo investigan como delito sino como irregularidad», manifestó Gustavo Petro.

Y agregó: «La corrupción no es una irregularidad sino delito. Y, por tanto, es en la Fiscalía donde debe tener su investigación institucional. La Procuraduría debe pasar al judicial y transformarse en la gran Fiscalía Anticorrupción en Colombia”, manifestó el candidato.

Finalmente, Gustavo Petro explicó que su última propuesta se fundamenta en eliminar la intermediación de los congresistas en lo que corresponde al manejo de los recursos públicos.

«Cuando los congresistas intermedian recursos con alcaldes, con contratistas y el gobierno nacional tienes una olla de corrupción. Entonces, esto no tiene que ver con leyes sino con decisiones políticas. El presidente de Colombia no dejará que parlamentarios intermedien el recurso público, sino que directamente se ejercerá la construcción del presupuesto nacional con las comunidades, la sociedad, sus organizaciones y sus instituciones ejecutivas como los alcaldes de todos los municipios”, puntualizó Gustavo Petro.

