México | Alfonso Romo confía en despegue de AIFA

Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la Presidencia, rechazó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se convierta en un “elefante blanco”, “a los elefantes hay que echarlos a andar aunque no quieran”.

Afirmó que cuando se inicia un negocio hay que darle tiempo para que se puedan arreglar.

Así lo señaló en entrevista tras reunirse en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien sostiene pláticas con empresarios para conocer su opinión sobre el panorama económico nacional e internacional, así como de problemas y áreas de oportunidad.

Sonriente, reconoció que no extraña estar en la oficina de la Presidencia ya que tiene vocación empresarial.

El también enlace de la presidencia con el sector empresarial confió en que la inflación llegó a su punto máximo por lo que se prevé que comience a descender

“Venimos a platicar generalidades, básicamente quieren estar convencidos, quieren estar oyendo opiniones diferentes, cómo estamos viendo el mundo, qué problemas o qué oportunidades hay y venimos a dar nuestra experiencia ya como empresarios”, detalló.

Expresó que “estoy más optimista que otros, yo siento que la inflación ya a nivel mundial ya llegó a un pico, porque ya vivimos las consecuencias de una Ucrania que dejo de producir trigo, y cebada, energía, se están acomodando, ya la inflación de lo que yo he sentido, y es lo que venimos a platicar, y está llegando a su máximo, esperemos que empiece a descender, y se ve un panorama más atractivo”.

Consideró que aún es muy pronto para ver resultados del Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC) que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Romo dijo que hay que tomar las cosas con calma, “en dos, tres meses vamos a tener un panorama mucho más certero de lo que va a pasar en otras partes del mundo porque eso va a determinar cómo se va a comportar el país”.

Aunque en un inicio se opuso a la cancelación del Aeropuerto en el Lago de Texcoco, el empresario pidió que se le dé una oportunidad al AIFA.

-¿Cómo ha visto el despegue del Aeropuerto Felipe Ángeles?, se le cuestionó.

-No estoy en el negocio de la aviación, lo que, sí es que el aeropuerto de la Ciudad de México trae muchos problemas de saturación, ya tenemos este, ya está Toluca, pues hay que aprovecharlos, y si hay problemas siempre cuando uno empieza un negocio, pues hay cosas no tan perfectas, pero en poco tiempo se pueden arreglar, lo que sí que esto es muy importante para tener, desahogar los problemas que trae el aeropuerto actual, para qué nos vamos al pasado, dijo.

-¿No hay riesgo de que se convierta en un elefante blanco?, se le insistió.

-No, no lo veo porque el país está creciendo tanto y las necesidades son tantas que a los elefantes hay que echarlos a andar aunque no quieran, acotó.

El empresario dijo que su vocación es estar en el sector empresarial, “en los dos años que estuve en el gobierno lo que más me encantó es poder ayudar, en el sector público si uno es servidor público y sirve al público es de lo más satisfactorio, nunca se me va a olvidar, pero mi vocación está allá”.

-¿No regresaría al gobierno?,

-No regresaría al gobierno, ya, dijo

-¿Pero extraña estar en la oficina de la presidencia?,

-No, no, fue una decisión que desde el principio le plantee al presidente, voy a estar dos años, mi vocación es aquella, y la verdad es que mi vocación es esa, honestamente no extraño, extraño las pláticas con ustedes, finalizó.