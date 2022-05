México | Llama AMLO a votar el 5 de junio

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a votar en la elección del 5 de junio, “porque los que no quieren la democracia siempre busca atemorizar, meter miedo”.

Afirmó que “quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención, no sé si deba decir esto y no me vayan a multar los del INE, no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sólo que participemos porque es muy importante la democracia”.

En 12 días se celebrarán elecciones en Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguascalientes e Hidalgo.

López Obrador apuntó que en México se ha padecido desde hace muchos años que la gente no salga por campañas de miedo.

“Y con los votos de las clientelas o los votos que compran, o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar, no es lo mismo que voten el 40% de los ciudadanos a que vote el 70%, cuando pasa del 50% ya es muy difícil el fraude”, enfatizó.

Llama AMLO a votar el 5 de junio

El titular del Ejecutivo Federal manifestó que la ciudadanía está más consciente por lo que es difícil que se compre el voto con despensas, frijol con gorgojo, o amenazas.

Dijo que antes se compraba el voto con Dos mil pesos o la promesa de obtener una cada

“La gente ya no lo tolera, tampoco el miedo, las amenazas y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista, si nos atemorizan nos quedamos en la casa, nos quedamos en la cama y nos tapamos, ya estamos vencidos, no”, refirió.

“Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos, yo la autoridad tiene que garantizar que haya paz, que haya tranquilidad,, que nadie se ha agredido, eso va a corresponder como siempre a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente, pero que no se dejen intimidar a los ciudadanos, hay que salir”, comentó.