Colombia [Video] Influencer paisa contó que fue abusada sexualmente cuando era niña |Minuto30

La influencer Carolina Pico Ríos, es una paisa reconocida en redes sociales por dar tips de belleza, viajes, además, por ser la pareja de Miguel Bueno, hermano del cantante y actor Pipe Bueno. En los últimos días, se armó de valentía y confesó a sus seguidores que fue abusada sexualmente.

En un video de más de 29 minutos se desahogó, Carolina, contó detalles de lo ocurrido cuando tenía tan solo 6 años de edad y vivió la desgracia del abuso sexual por parte de un integrante de una familia cristiana a quien su madre que debía trabajar se las confiaba.

«Una persona mal intencionada, nos mostraba sus genitales, no solamente a mi sino a otras niñas, las cuales nos cuidaban, recuerdo también como en ciertas ocasiones a mi me tocaron (…) recuerdo como pone sus manos en mis calzones», contó.

y añadió, «no se necesita que haya penetración para hablar de un abuso. El simple hecho de que un menor indefenso se vea expuesto a manoseos o acoso, eso constituye un abuso. De ahí en adelante, el daño sicológico es alto», asegura la influencer.

Las razones de la influencer para hablar ahora

Con la voz entrecortada dijo que quería ser un testimonio, «seguramente tu tienes que escucharlo y seguramente teníamos que hablar de este tema».

La influencer contó que además de motivar a hablar del tema, especialmente a los niños que viven lo mismo que ella a que no se queden callados; es enviar un mensaje a los padres, no solo de que sean más cuidadosos a la hora de escoger con quien dejan sus hijos sino que entiendan que en la mayoría de los casos ellos no son culpables.

«Hace unos años hablé con mi mamá sobre lo que tuve que vivir y, aunque le afecto mucho a ella porque no se explica cómo pasó, esto me ayudó a sanar. Es importante decir que los padres no se deben sentir culpables por este tipo de episodios, pues la mayoría de estos abusos ocurren donde se supone que los menores están fuera de peligro», enfatizó.

La influencer hace un llamado para que las víctimas de abuso a que hablen, que traten de buscar ayuda.

Dato: Según cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta el mes de marzo del 2022, han realizado restablecimientos de derechos abiertos a niños en Antioquia; a 159 víctimas de violencia sexual, 840 por víctimas de actos sexuales, 71 por explotación sexual comercial, 2 por violación asalto sexual y 436 por acceso carnal.

