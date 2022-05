Lorna Cepeda la «peliteñida» de Yo Soy Betty, la fea se casa a sus 51 años

Lorna Cepeda, quien es recordada por su papel de Patricia Fernández en la telenovela Yo soy Betty la fea, anunció en su cuenta de Instagram el compromiso con su novio.

La «peliteñida» se casará a sus 51 años de edad, aunque hace algunos años había dicho que no lo haría. “En 2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue: no”, publicó la actriz en las redes sociales.

Pero 18 años después, Cepeda cambió de opinión y le dio el sí a su pareja Juan David Morelli. “En 2022: ¿te casarías conmigo? Sí, sí, mil veces sí”, escribió Lorna en su publicación junto con un video de ella y su novio.

La actriz manifestó que no es muy común que haga publicaciones en sus redes sociales relacionadas con su pareja. “No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así. Pero hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente, tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben qué. Todo ha valido la pena. Dios nos bendiga siempre Y nos bendiga a todos”.

El mensaje de Lorna Cepeda generó los comentarios de otras personalidades de la farándula nacional. “Ay ay ay. Los amo”, escribió al actriz Carla Giraldo. “Lorniiiiiii, felicitaciones”, fue el comentario de la también actriz Juliana Galvis.

Su colega Pedro Palacios también le escribió tras su publicación. “Felicidades lornisssss, bendiciones todas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la ‘peliteñida’ en su Instagram.

Juan David Morelli es un empresario colombiano y comenzó su relación sentimental con la actriz Lorna Cepeda en octubre de 2020.

