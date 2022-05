Margarita | Vecinos de Conuco Viejo se quejan por mala vialidad y basura

Los vecinos del sector Conuco Viejo, en el municipio García, en Nueva Esparta, están desesperados por los problemas que tienen con la vialidad y el aseo.

Aseguran que ven como en otros sectores de esta jurisdicción se atienden las fallas que existen, pero Conuco Viejo no parece importarle a nadie.

Renata Marcano, vecina de esta población, comentó que todas las vías están llenas de baches, lo que deteriora a los vehículos de los habitantes de esta zona.

Asimismo, relataron que el aseo urbano se tarda más de dos semanas en pasar por las calles de Conuco Viejo.

“Sabemos que todas las comunidades son importantes. Villa Rosa, Villa Juana, El Valle, pero para Conuco Viejo no hay nada. Siempre somos los últimos en todo. No es posible que el aseo pase cada dos semanas.

También comentó que vecinos queman la basura para evitar los malos olores que esta produce.

“Nunca me ha gustado que quemen basura, pero es que no hay otra alternativa. Yo no lo hago en mi casa, pero con este mosquero, es lo que me provoca”, dijo González.