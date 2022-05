México | Advierte AMLO manipulación de redes sociales

Noemí Gutiérrez

@noemiza

Miércoles 25 de mayo de 2022.

Al inicio de la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que hay manipulación en las redes sociales por lo que Elon Musk frenó la compra de la red social Twitter por el alto número de bots.

Dijo que este tipo de manipulación, aunado a la publicidad clandestina, hace que la red social pierda credibilidad y valor.

“Ahora ya se introdujo ese método de manipulación hasta en las redes sociales al grado que la persona que iba a comprar Twitter no ha podido realizar la operación porque se sostiene que en ese medio hay un porcentaje considerable de cuentas falsas, decir que no hay limpieza en esa red, que hay lo que llaman bots, robots, y tráfico de venta de esta publicidad clandestina”, afirmó.

“Y ya no hay la credibilidad que se requiere y por lo mismo no tiene valor un medio así. No es que este diciendo de que no sirve Twiter, estoy explicando un fenómeno”, añadió.

Hace semanas se informó que el magnate de la tecnología Elon Musk anunció su intención de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, pero después frenó la compra.