+VIDEO | Critican a Nacho por llevar al hijo a ponerse zarcillo

A través de su cuenta de Instagram el cantante Nacho informó que se encontraba acompañando a su hijo mayor Diego Mendoza a abrirse unos zarcillos, agregando que el joven de 17 años de edad tenía este deseo, y él mismo lo acompañó en su decisión, reseña el portal GossipVzla.

No obstante, no faltaron los críticos quienes insultaron a Nacho por permitir al menor de edad ponerse zarcillo, añadiendo mensajes como «¡Que ridiculez! Por lo menos lo llevó su papá y no llegó dando sorpresas».

«Que le ponga extensiones de cabello para que se vea bella, Debería es cortarle el cabello naguara». «Hombre que se abre un hueco en algún lado, se lo deja abrir en cualquiera…».

Con información de GossipVzla.