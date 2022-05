España | Marta Peñate ataca duramente a Anabel Pantoja: «No seáis palmeros»

El cambio de grupos en ‘Supervivientes 2022’ ya ha traído consigo varios enfrentamientos. Una de las protagonistas de la semana está siendo Marta Peñate, que tras mostrarse disgustada al conocer a los integrantes de su nuevo grupo de convivencia, ya ha protagonizado algún que otro enfrentamiento con varios de ellos.

En esta ocasión, tras protagonizar un fuerte enfrentamiento con Alejandro Nieto, Marta Peñate se ha enfrentado a Anabel Pantoja. Todo comenzó cuando la sobrina de Isabel Pantoja intentaba abrir un coco sin ningún éxito. Una tarea que le había asignado el líder de la semana, Ignacio de Borbón.

A pesar de que la concursante lo intentó en numerosas ocasiones, todos sus intentos terminaban frustrados. “¡Pero niña, ábrelo ya!”, le llegaba a decir Ana Luque intentando animarla, mientras que Desy la aconsejaba: “Coge y le hincas la punta del cuchillo aquí”, le decía. “Haz palanca con el cuchillo”, se sumaba Ana a los consejos.

Anabel abre un coco y los comentarios de Marta han acabado con su ánimo 😔

Por otro lado, Kiko y Anuar regresan con sus compañeros después de una mala experiencia en Paraíso 😳#Supervivientes25M 🆙 El resumen diario, ya en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺▶➕ https://t.co/4C5UrhQBMb pic.twitter.com/2WZ6ezNVHn — mitele plus (@miteleplus) May 25, 2022

Después de muchos intentos, Anabel conseguía abrir el coco y, muy orgullosa, reconocía su propio mérito junto a sus compañeros: “Mi cuarto coco”, decía la concursante. “Para mí es un privilegio”, añadía.

Sin embargo, Marta Peñate se encontraba a su lado y no tardó en frenar las palabras de su compañera: “No sé cómo alardeas de que abres los cocos cuando nada más que los rompes. A ti te los pelan y tú los rompes. Eso no es abrir un coco”, le decía la concursante.

Al principio, Anabel Pantoja parecía hacer oídos sordos a las palabras de su compañera, pero finalmente le pidió que la dejara en paz: “¿Tú me quieres dejar a mí?”, fueron sus palabras. Aunque Marta Peñate seguía insistiendo: “Todos se los pela Nacho, c***, no seáis palmeros”, le decía al resto de sus compañeros.