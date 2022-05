Falleció actor Ray Liotta mientras dormía en República Dominicana

Hollywood ha perdido a una de sus estrellas, Ray Liotta murió en República Dominicana

El actor de 67 años falleció, según confirmó su publicista Jennifer Allen a NBC News el 26 de mayo.

Según Allen, el actor había estado en República Dominicana filmando su nueva película Dangerous Waters y murió mientras dormía. Allen dijo que no se sospecha crimen.

A Liotta le sobreviven su prometida Jacy Nittolo, a quien le propuso matrimonio en diciembre de 2020, y su hija Karsen, a quien recibió con su exesposa Michelle Grace.

A lo largo de su carrera, Liotta asumió varios papeles memorables, incluido Ray Sinclair en Something Wild, que le valió una nominación al Globo de Oro, Shoeless Joe Jackson en Field of Dreams y Henry Hill en Goodfellas. Aunque insistió en que no se parecía en nada al personaje duro que interpretó en la película de Martin Scorsese de 1990.

«Nunca he estado en una pelea en absoluto», dijo Liotta People en noviembre, «excepto durante los deportes, y eso es solo empujar y cosas tontas de niños».

También apareció en Cop Land, Hannibal, Identity, Narc y Shades of Blue. Más recientemente, Liotta actuó en las series de televisión Hanna y Black Bird, así como en la película Broken Soldier.

También estuvo en la película Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, que se estrenará el próximo año.

