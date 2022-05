Fiscalía del Reino Unido acusa al actor Kevin Spacey por agresión sexual a tres hombres

La Fiscalía de Reino Unido acusó este jueves 26 de mayo al actor estadounidense Kevin Spacey de cuatro delitos de agresión sexual contra tres hombres, tras una investigación de la Policía de Londres. El ganador de dos premios Oscar ha negado previamente las denuncias en su contra por conducta sexual inapropiada.

Kevin Spacey, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, será procesado por cuatro delitos de abuso sexual contra tres hombres, en Reino Unido.

«También ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Los cargos siguen a una revisión de la evidencia recopilada por la Policía Metropolitana en su investigación», sostuvo el ente acusador.

La Fiscalía británica lo acusa tras varios años de investigación y revisión de las pruebas reunidas por los oficiales, explicó Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales.

Los presuntos incidentes tuvieron lugar en Londres entre marzo de 2005 y agosto de 2008, y uno en el oeste de Inglaterra en abril de 2013. Las posibles víctimas ahora tienen entre 30 y 40 años de edad.

En noviembre de 2017, el teatro Old Vic de Londres, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, señaló que había recibido denuncias de 20 hombres, por separado, de conducta inapropiada por parte de Spacey.

Los denunciantes indicaron que entraron en contacto con el artista por asuntos relacionados con el teatro, entre 1995 y 2013.

Roberto Cavazos, un actor que trabajó en el Old Vic, aseguró que en 2017 tuvo encuentros con el estadounidense «que bordeaban lo que se podría llamar acoso».

Spacey ha negado previamente las acusaciones

El intérprete de 62 años, que ganó el Oscar al mejor actor en «American Beauty» y al mejor actor de reparto en «The Usual Suspects», ha negado previamente todas las acusaciones de mala conducta.

Su célebre carrera se detuvo abruptamente en 2017 cuando el también actor Anthony Rapp acusó a la estrella de agredirlo en una fiesta en la década de 1980, cuando Rapp era un adolescente.

Spacey, una vez una de las estrellas más exitosas de Hollywood, fue retirado del conocido programa de televisión «House of Cards» y eliminado de la película «All the Money in the World» después de que salieran a la luz las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En 2019, el actor fue interrogado por la Policía británica sobre las afirmaciones de varios hombres que aseguraron que los agredió y entonces Spacey también negó los señalamientos.

Ese mismo año, los fiscales de Massachusetts, Estados Unidos, desestimaron un caso penal presentado en su contra, bajo los cargos de agresión indecente y agresión derivados de los presuntos tocamientos a un joven de 18 años, en un centro turístico de Nantucket, isla ubicada en el este de EE. UU.

La acusación de este jueves por parte de la Fiscalía de Reino Unido fue anunciada en momentos en que el actor testificaba en un tribunal de la ciudad de Nueva York, en medio de la demanda civil presentada por Rapp.

Con información de Reuters y AP

