México | Recibe AMLO invitación a Cumbre de las Américas / Alista postura

Noemí Gutiérrez

Jueves 26 de mayo de 2022.

Al dar a conocer que este miércoles recibió oficialmente la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que será este viernes cuando fije la postura de México.

“Mañana, es probable, no lo aseguro, vamos a definir ya la situación sobe la Cumbre, mañana en la mañana, es probable, porque estamos valorando una serie de factores”.

-¿Qué factores está valorando para tomar su decisión?, ¿de qué depende (la asistencia de México)?, se le cuestionó.

-Depende de que inviten a todos, acotó.

Al preguntarle que su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, no asistirá al encuentro hemisférico, López Obrador expresó “¡ah!, eso es otra cosa”.

“El que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, manifestó.

-¿Ya le llegó la invitación para la Cumbre, presidente?, se le insistió

-Ya me llegó ayer, me llegó la invitación, dijo

-¿Difundirá la invitación que le manda el presidente Biden?,

-Pues sí no hay problema yo creo que sí, creo que sí, puede ser que mañana, me llegó ayer la invitación, está fechada como que está mal el correo pues porque está fechada de hace cinco días pero me llegó ayer, ya voy a averiguar por qué tan tarde.

De las presiones que han denunciado algunos países como Cuba por parte de Estados Unidos ante la propuesta de que se invite a todos, López Obrador solo dijo que “lo único que puedo adelantarle es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta, eso es lo único que puedo decir”.