Perú | Se destapa corrupción y mafia en el Gobierno

Al descubierto vínculos de Villaverde con exministro Silva

El exdirector ejecutivo de Provías José Cortegana aseguró que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva le presentó al empresario Zamir Villaverde en su despacho ministerial en setiembre de 2021.

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, Cortegana manifestó que solo se reunió en una ocasión con Silva y en aquella oportunidad fue cuando conoció a Villaverde.

“(¿Usted nunca se ha reunido con Juan Silva?) La única vez que tuve oportunidad de conversar con él fue porque él solicito mi presencia el 20 de setiembre. A través de la viceministra me hizo ir a su despacho y ahí es donde tuve la única oportunidad”, respondió frente al grupo de trabajo parlamentario.

“(¿Qué temas trataron?) No fue en sí temas, me hizo pasar a su oficina y ahí estaba una persona, que no la conocía en ese momento, y me presentó. Luego tomé conocimiento que era el señor Zamir Villaverde”, agregó.

Seguidamente, el exfuncionario de Provías contó que en dicho momento el empresario estaba intercediendo para efectos de un pago de un laudo arbitral y el entonces titular del Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC) le dijo: “él es el directo ejecutivo de Provías, explícale a él” e inmediatamente se dirigió a una reunión.

Además, José Cortegana relató que posteriormente Villaverde le habló sobre Hugo Trece. “Me dijo del señor Hugo Trece para que se incorpore para que entre en el cargo de subdirector de conservación vial”, señaló.

Durante la misma sesión de la Comisión de Fiscalización, el exministro Juan Silva negó haber mantenido dicha reunión con Cortegana y Zamir Villaverde, alegando que no existe registro de que el empresario haya ingresado a su despacho.

“Según los registros de asistencia, el señor Villaverde nunca ha entrado a mi despacho, sin embargo, hay acceso que él ha hecho a otras oficinas. En mi despacho no ha habido ningún tipo de reunión con ese personaje”, mencionó.

“(¿Niega lo declarado por Cortegana?) Así es”, agregó.

The post Se destapa corrupción y mafia en el Gobierno appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redacción La Razón 2

Fecha de publicación: 2022-05-26 01:56:32

Fuente