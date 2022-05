¿Qué hay detrás del aumento de las acciones de Cantv?

1403953

Caracas.- Desde el anuncio de la entrada a la bolsa de valores de empresas públicas, realizado por Nicolás Maduro el pasado 11 de mayo, es notable el alza de las acciones de compañías como Cantv. El viernes 20 de mayo la Bolsa de Valores de Caracas reportó un aumento de 81,13% en las acciones de la empresa de telecomunicaciones, la semana previa el alza fue de 38,56% según esta casa de bolsa.

“Desde el comienzo de 2022 al 24 de mayo las acciones de Cantv han aumentado cerca de 370%, siendo la inflación acumulada a abril 2022 según BCV de 15,40% y de más o menos 10% para el tipo de cambio paralelo al día de hoy”, apuntó el contador público y experto en finanzas Rogelio Guevara, director nacional del Observatorio Venezolano de Agronegocio.

«Si el 1° de enero invertías 100 dólares en la compra de acciones de Cantv, cambiando esos dólares a bolívares, vendiendo al precio del 24 de mayo esas acciones y pasándolas a dólares nuevamente, tendrías 427 dólares aproximadamente», explicó Guevara, quien aclaró que estos cálculos son solo un ejemplo didáctico que permite visualizar el incremento en los precios de las acciones, pues a eso se debe restar la comisión de la casa de bolsa y los impuestos correspondientes.

Las expectativas generadas por el anuncio son la razón de este aumento en el precio de acciones de la estatal de telecomunicaciones, coinciden Guevara y el administrador Jorge Carnevali, profesor de Finanzas de la Universidad de Los Andes (ULA). “Esa subida de las acciones de hasta un 106,25% entre el 19 y el 24 de mayo realmente se debe a expectativas creadas por las noticia”, dijo Carnevali a El Pitazo.

“Los compradores aspiran que en realidad sí se hará una oferta pública de acciones y que con esta podrán ser accionistas y de alguna forma obtener ganancias con esta (…) Varios inversionistas buscan hacerse de las acciones de Cantv para venderlas posteriormente con una ganancia de importancia y obtener un rendimiento mayor que otras acciones, la inflación o el aumento del tipo de cambio y vemos que muchos se han ´montado en esta ola´ de ganancia de la acción”, señaló por su parte el director nacional del Observatorio Venezolano de Agronegocio.

Sobre el impacto de la cotización en la bolsa de entre 5% y 10% de las acciones de Cantv, Carnevali considera que no será importante pues se trata solo de 10% en manos de los privados que, a su juicio, “no causan ruido ni presión para cambios estructurales”.

¿Vale la pena invertir en Cantv?

Cantv es una empresa de telecomunicaciones que fue privatizada por primera vez en diciembre de 1991 y nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez en mayo de 2007, cuando el Estado adquirió más del 80% de las acciones de la empresa para controlar un total de 86,21%. La medida anunciada por Maduro implica revertir esa medida impulsada por su predecesor.

Carnevali recordó que se trata de una empresa que necesita capital para crecer pero que existe fuerte competencia en el mercado. Sin embargo, reconoció que se trata de uno de los sectores destinados a crecer este año. “Para que las personas decidan invertir en esta compañía se debe comparar el servicio que ofrece esta compañía con respecto a sus competidores”, sugirió. Asimismo, recomendó analizar la empresa y su capacidad de generar flujos de cajas futuros que garanticen ganancias a los inversionistas.

“El Estado ha sido mal administrador de los recursos, un capital accionario con mayoría del Estado no genera confianza, las empresas deben funcionar con capital privado, esta empresa se encuentra en un estado de desinversión, no está 100% operativa sus plataformas presentan obsolescencia, necesita pulmón financiero y la misma no la genera para mejorar”, agregó.

Asamblea del próximo 10 de junio

La estatal de telecomunicaciones anunció una asamblea general extraordinaria para el próximo 10 de junio en la que se discutirá como segundo punto la ampliación del capital social. “En la reunión de accionistas pautada para junio podremos contemplar mejor los detalles de esta oferta pública de acciones”, indicó el contador Rogelio Guevara.

“Detalles como cantidad de acciones a ofertar, clases, el valor al cual se pretenden emitir, en qué bolsa o bolsas de valores se colocarán, las posibles casas de bolsa que serán agentes estructuradores y/o distribución, entre otros detalles”, agregó. El especialista explicó que la propuesta debe aprobarse en asamblea de accionistas.

Kemberlyn TaleroEconomía

Kemberlyn TaleroEconomía