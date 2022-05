▷ Exige Consecomercio: Crédito financiero y al consumo, cesar voracidad fiscal, mejorar servicios y respetar la propiedad #27May

No es posible dinamizar la economía si no se cuenta con el crédito financiero y el crédito al consumo; poner fin a la voracidad fiscal, mejorar los principales servicios públicos y garantizar los derechos de propiedad, reclamos principales del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomnercio) durante la realización de su LXII Asamblea Anual.

Así lo dio a conocer la presidenta del organismo, Tiziana Polesel, quien señaló que todas las organizaciones comerciales de las regiones, coincidieron en señalar que el problema básico es el crédito, afirmando que no es posible dinamizar la economía si no hay crédito, pero no solo el crédito al comercio, sino también el crédito al consumo.

Admite que la economía mejorara en forma significativa, en la medida en que los ciudadanos, en el momento en que se les dañe un equipo, puedan hacer uso de una tarjeta de crédito para reponerlo, afirmando que esto no se puede hacer en estos momentos, de allí que mientras no se reactive el consumo no se podrá reactivar la economía.

Por otra parte, señala que los comerciantes requieren de información que solo puede ofrecer el Estado, llamando a las autoridades a poner de lado la política de opacidad que se ha venido aplicando, ya que no produce ningún beneficio mantener oculta información que es útil para todos, ratificando que para poder transitar por el camino de la recuperación se debe tener acceso a las cifras que están en poder del Ejecutivo, advirtiendo que es muy importante que los empresarios nuevamente puedan tener acceso a las estadísticas para poder planificar y conocer la verdadera situación del país

Otro de los aspectos que concentró la atención de los comerciantes, fue el relativo a la voracidad fiscal, ya que el aumento de los tributos ha sido constante durante los últimos meses, admitiendo que se les han estado aplicando impuestos municipales hasta de 2000%, esto frente a una economía que tiende a informalizarse, en la medida en que el formal tenga una carga impositiva mayor, indicando que mientras la informalidad crezca a expensas de la formalidad no se puede hablar de reactivación de la economía.

Sobre la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, en el sector del comercio y los servicios, dijo que ha sido muy difícil para las regiones incorporarse al cobro del tributo, lo que deja en evidencia las grandes desigualdades que hay entre Caracas y las regiones, afirmando que estados donde solo el 5 % cobra el impuesto, mientras que en otros oscila entre 45 % y 50 %, ya que muchos comercios no han tenido los recursos para poder adquirir las máquinas fiscales, lo que se ha visto reflejado en la baja de sus ventas, reportando más bien pérdidas enre 15% y 20% en el mes de mayo.

Polesel confirma que ya se han comenzado a presentar problemas en los inventarios de algunos sectores, básicamente por la falta de créditos y también por la situación país y la crisis que vive el mundo entero, afirmando que no descarta que en un futuro se presenten situaciones de escasez, encarecimiento de los precios de algunos productos y pérdidas significativas para el sector.

Por otra parte, Polesel aseguró que no todo son malas noticias. Resaltó que en aquellos estados donde se han sentado a dialogar las cámaras de comercio con los gobiernos regionales y municipales se ha logrado una mayor armonía entre las partes, lo que ayuda al desarrollo de la economía tanto local como estadal, destacando los casos del Zulia y Trujillo donde se han podo lograr cambios en las ordenanzas; otro de los objetivos alcanzados e la activación de una vitrina comercial virtual que estará a disposición de todas las cámaras de comercio del país, permitiendo ubicar productos y servicios en mercado externos

“Consecomercio ha hecho una inversión importante en tecnología y ya que el mercado venezolano está contraído, tenemos que mirar hacia afuera”, afirmo.

Polesel llamó a los comerciantes a que sigan trabajando por el país y eviten a toda costa, caer en la informalidad, invitando a las autoridades nacionales, regionales y municipales, a escuchar a los sectores, ya que dialogando podremos superar la crisis.