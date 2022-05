España | Alcaraz – Korda, en directo: Roland Garros, hoy

Carlos Alcaraz, número 6 de la ATP, busca en Roland Garros 2022 su primer Grand Slam. El tenista murciano disputa hoy viernes la tercera ronda del torneo de tenis francés ante Sebastian Korda, número 30 de la ATP. El encuentro entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda se juega a partir de las 20:45 horas en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier. Sigue en directo y online el partido de Alcaraz en Roland Garros con comentarios en vivo.

Alcaraz – Korda, en directo

(6-4, 6-4) 1-2 🎾 Juego cómodo para Korda

Con un juego bastante tranquilo para el americano, logra poner el 1-2 en el marcador. Korda ha conectado su noveno saque directo en el partido, Alcaraz aún no se ha estrenado en este aspecto.

(6-4, 6-4); 🎾1-1. Mantiene su servicio Alcaraz

¡Pone el 1-1 en el marcador de este tercer set el español! Importante juego el que ha sacado Carlos Alcaraz para no permitir que el americano tome rápido ventaja en este tercer set. Ha levantado tres bolas de break, luego con un resto largo de Korda y un fallo en la red, Alcaraz ha mantenido su servicio.

(6-4, 6-4); 0-1. ¡Buen servicio! (40-40)

Gran servicio de Alcaraz para salvar la tercera bola de break en este juego. Evita por ahora el murciano que el 0-2 suba al marcador.

(6-4, 6-4); 0-1. Nueva oportunidad para Korda

El juego con más apuros que está viviendo Carlos Alcaraz en el partido, con una tercera bola de break que levantar.

(6-4, 6-4); 0-1 (40-40). ¡Buena derecha!

¡Y salvada la segunda con una gran derecha del murciano! Pone el ‘deuce’ en un juego en el que no se puede permitir que se le escape.

(6-4, 6-4); 0-1 (30-40). Salva la primera

No fue buena la dejada y salva Alcaraz así la primera bola de break.

(6-4, 6-4); 0-1 (15-40). Dos bolas de break para Korda

Aprieta ahora el americano al servicio de Carlos Alcaraz. Logró ponerse con 0-30 y ahora dispone de 15-40, dos bolas de break para poner el 0-2.

(6-4, 6-4); 0-1🎾 Mantiene su servicio Korda

Sacó adelante su servicio el americano y empieza llevando la iniciativa en este primer set. Un break le habría puesto las cosas verdaderamente difíciles y es que el americano ya no tiene margen de error si no quiere marcharse de París. Lo celebró apretando el puño y con un sonoro «Come on!» (¡Vamos!)

(6-4, 6-4); 0-0 ¡Al pasillo! (40-40)

Largo intercambio de golpes y se le fue al pasillo a Alcaraz, que no puede aprovechar esta primera bola de break en el tercer set.

(6-4, 6-4); 0-0 ¡Bola de break para Alcaraz!

¡Doble falta de Korda y es bola de break para Carlos Alcaraz!

¡Alcaraz, a un set de los octavos! (6-4, 6-4)

Alcaraz está a un solo set de sellar el billete a los octavos de final de Roland Garros para acompañar a Rafa Nadal y Bernabé Zapata que lo han hecho esta misma tarde. El murciano va ganando por doble 6-4 a Sebastian Korda en un duelo que va a echar el cierre a la jornada en la Philippe Chatrier. Volverá a empezar sacando el americano en este tercer set.

(6-4); 🎾6-4. ¡ALCARAZ SE LLEVA EL SET!

¡¡EL SEGUNDO SET ES PARA CARLOS ALCARAZ!! Resistió el americano que ha llegado a levantar hasta seis bolas de set, pero el murciano ha conseguido cerrar el parcial para poner el 2-0 en sets ante Korda. ¡Más cerca el español de los octavos de final de Roland Garros!

(6-4);5-4🎾 Resiste Korda

Cerró en la red el americano y lleva el 5-4 al marcador después de levantar hasta cinco bolas de set a Alcaraz. Aplaudía la grada de la Philippe Chatrier después del gran espectáculo de tenis que están haciendo Alcaraz y Korda, dos de los grandes talentos del circuito de la ATP.

(6-4); (5-3). ¡Se escapa!

Fallo del murciano que se desespera, se le va la quinta oportunidad de cerrar el set con el servicio del americano.

(6-4); (5-3) ¡Y una quinta bola de set!

Ninguno da su brazo a torcer y el juego sigue en marcha. Quinta bola de set para Alcaraz!

(6-4); (5-3). Ace de Korda (40-40)

Saque directo del americano a 194 km/hora para salvar la cuarta bola de set.

(6-4); (5-3). ¡Llega la cuarta!

Se ha escapado también la tercera, pero Alcaraz se ha fabricado una nueva oportunidad de cerrar el set al resto!

(6-4); (5-3). ¡Tercera bola de set para Alcaraz!

Otra oportunidad para el español de cerrar aquí el set. Más de cinco minutos llevamos en este juego en el que Korda sirve para mantenerse en el set.

(6-4); (5-3). ¡Otra bola de set salvada por Korda!

¡Cómo le ha pegado el americano para evitar que el set se acabe ya en este juego!

(6-4); (5-3) 40-40. La salva Korda

Buen servicio del americano para salvar la bola de set.

(6-4); (5-3). Bola de set para Alcaraz al resto

¡Llega la primera bola de set para Alcaraz y es al resto!

(6-4); (5-3) (15-15) ¡Puntazo!

Gran punto de ambos, se repuso el español con un globo y terminó haciendo el cruzado para ganar al americano en la red.

(6-4); 🎾5-3. ¡Juego para Alcaraz!

Alcaraz se apunta el juego con su servicio y lleva el 5-3 al marcador del segundo set. A continuación, toda la presión para Korda, que saca para mantenerse en este parcial.

(6-4); 4-3. 📹No te pierdas el puntazo de Alcaraz

Rescatamos la gran dejada de Carlos Alcaraz en el juego que ha logrado romper el servicio de Sebastian Korda.

(6-4); 4-3🎾 En blanco, Korda

Juego en blanco para Sebastian Korda, que sigue en el set, aunque con un break abajo.

(6-4); 🎾4-2 Alcaraz confirma la ventaja

Juego muy sólido de Carlos Alcaraz para confirmar el break anterior. Le cambió la altura y provocó el error de Korda. 4-2 en el segundo set, manda el español.

(6-4); 3-2🎾 BREAK DE ALCARAZ

¡Otro puntazo de Alcaraz! A la tercera llegó la vencida, ¡Alcaraz rompe el servicio de Korda en el segundo set y se pone por primera vez por delante en el marcador! Grandes puntos del murciano en este juego, que ya empezó con un globo espectacular.

(6-4); (2-2). ¡Vaya contradejada de Alcaraz!

¡No sólo ha llegado a una dejada, sino que ha sido capaz de devolverla y dejarla completamente muerta pegada a la red! ¡Puntazo de Carlos Alcaraz y además es BOLA DE BREAK PARA EL ESPAÑOL.

(6-4); (2-2). Las neutraliza Korda (40-40)

¡Las salva el americano! Gran servicio de Korda y un saque directo ha sido suficiente para poner el 40-40 y evitar el break.

(6-4); (2-2). Aprieta Alcaraz. ¡Dos bolas de break!

¡Dos bolas de break para Carlos Alcaraz! Ahora es el español el que cuenta con posibilidades de abrir brecha en el marcador.

(6-4); 🎾2-2. ¡Alcaraz mantiene su servicio!

¡Juego importante el que ha sacado adelante Carlos Alcaraz! Ha levantado dos bolas de break y después con un saque de 209 km/ hora y otro gran servicio ha logrado poner el 2-2 en el marcador para mantener el pulso con Korda en el segundo set. Apretaba el puño el español.

(6-4); (1-2) 40-40. ¡Otra salvada!

¡Vuelve a salvar el español! Error de Korda e iguales en el marcador.

(6-4); (1-2) 40- Ad. Nueva oportunidad para Korda

Bola larga de Alcaraz y llega otra oportunidad para el americano de tomar ventaja en el marcador.

(6-4); (1-2) 40-40 ¡Salva Alcaraz!

Buena derecha cruzada de Alcaraz y es incapaz de devolverla el americano. 40-40.

(6-4); (1-2) 30-40. Bola de break para Korda

Con un passing con el revés Alcaraz ha logrado poner el 30-30, pero después midió mal con una derecha, la bola dio en la cinta y es bola de break para Korda.

(6-4); (1-2) 15-30. Aprieta Korda

Vuelve a llegar al 15-30 el americano en este set con el servicio de Alcaraz.

(6-4); 1-2🎾 Korda mantiene la iniciativa

El americano mantiene la iniciativa en este segundo set con su servicio. Primer descanso en este parcial, sin breaks.

(6-4); 🎾1-1 Juego para Alcaraz

Pone el 1-1 en el marcador el español tras un juego en el que ha salido airoso del 30-30.

(6-4); (0-1) 40-30. Puntazo de Alcaraz

¡Gran punto de Alcaraz para evitar la primera bola de break! Con 30-30 en el marcador, el murciano ha movido de un lado a otro de la red hasta terminar llevando el 40- 30 al marcador.

(6-4); 0-1🎾 Juego para Korda

Se apunta el juego Korda con su servicio para poner el 0-1 en el marcador de este segundo set. El americano ha sacado muy bien, ha conectado un saque directo y ha habido algunos errores de Alcaraz.

(6-4); Sirve Korda en el segundo set

Empieza ya el segundo set en la Philippe Chatrier en el partido de Roland Garros entre Alcaraz y Korda. Sirve de nuevo el americano para empezar el set.

El primer set del Alcaraz – Korda, en imágenes

Este ha sido uno de los puntazos que ha ganado Carlos Alcaraz ante Korda para adjudicarse el primer set de la tercera ronda de Roland Garros.

🎾6-4. ¡Primer set para Alcaraz!

¡¡Resto largo de Korda!! ¡¡El primer set ya tiene dueño y es Carlos Alcaraz!! 37 minutos de partido en la Philippe Chatrier entre Korda y Alcaraz, gana el español con un resultado de 6-4.

5-4 🎾 Korda se mantiene en el set

Se aferra al set Sebastian Korda. Ha subido en varias ocasiones a la red y ha terminado llevándose el juego con un servicio en blanco. Se la jugaba el americano y lo ha sacado con nota. Alcaraz tiene ahora la oportunidad de cerrar el set con su servicio.

🎾5-3. Alcaraz, a lo suyo

Muy cómodo el español con su servicio. Korda sólo ha logrado un punto aprovechando un segundo servicio de Alcaraz. A continuación, el de El Palmar restará para cerrar el set.

4-3🎾. Sale airoso Korda

Se la jugó Alcaraz con un resto, pero no le ha salido bien. Vuelve a sacar adelante el americano su servicio, para mantenerse vivo en el set.

(4-2). ¡Falla Korda! (40-40)

Vuelve a apretar Carlos Alcaraz al servicio de Sebastian Korda. Ha forzado el 40-40, en busca de una nueva bola de break con la que prácticamente decidir este primer set.

(4-2). ¡Buena derecha de Alcaraz! (15-15)

¡Vaya punto de Carlos Alcaraz para poner el 15-15, le dio tiempo a recular para golpear una bola más atrás y termina llevándose el punto con una gran derecha ganadora! Aprieta el murciano en cada servicio de Korda.

🎾4-2. Alcaraz, ¡en blanco!

Servicio en blanco para Carlos Alcaraz. Muy sólido el pupilo de Juan Carlos Ferrero en este arranque del partido de tercera ronda de Roland Garros.

3-2🎾 Korda evita el doble break

Ha tenido dos bolas de break Carlos Alcaraz para abrir más brecha en el marcador, pero en los momentos de apuro, Korda ha recurrido a su servicio y ha terminado saliendo airoso para mantener su servicio y también seguir con vida en este primer set.

🎾3-1 Alcaraz confirma el break

Buen juego de Carlos Alcaraz para confirmar la ventaja. Ha empezado muy concentrado el tenista de Juan Carlos Ferrero. Tiene al otro lado de la red al único jugador que ha sido capaz de ganarle esta temporada en tierra batida y ha salido muy enchufado a la Philippe Chatrier.

2-1. 🎾 ¡BREAK DE ALCARAZ!

¡Rompe Alcaraz! ¡Gran derecha del murciano para ponerse por delante en el marcador ante Korda! Derecha ganadora de Alcaraz y se marcha al primer descanso del partido con 2-1 arriba, con un break en el bolsillo.

(1-1). ¡Bola de break para Alcaraz!

¡Primera oportunidad para Carlos Alcaraz de romperle el servicio a Korda! Se le ha ido la derecha ancha al americano y es 30-40 para el español.

🎾1-1 Buen juego de Alcaraz

También buen juego de Alcaraz para empezar el partido ante Korda en la Philippe Chatrier. Sólo ha cometido un error en una subida a la red, que se le ha ido por muy poco. En el último juego tras un intercambio de golpes ha llegado el error de Korda con el paralelo y el 1-1 ha subido al marcador.

0-1 🎾 Empieza mandando Korda

Juego muy sólido del americano para abrir el partido ante Carlos Alcaraz. Korda ha sacado muy bien, ha conectado su primer ace, y también se ha atrevido a subir a la red para cerrar el juego con un error del murciano.

¡Empieza! ¡Al servicio, Korda!

¡Empieza el partido de tercera ronda de Roland Garros entre Alcaraz y Korda! Empezará sirviendo el tenista americano.

20:56. ¡A por el billete a octavos!

Carlos Alcaraz busca unirse a Rafa Nadal y Bernabé Zapata en los octavos de final del cuadro masculino de Roland Garros 2022. El murciano tendrá que ganar a Sebastian Korda, en un partido que está a punto de empezar en la Philippe Chatrier!

20:50. ¡Ya calientan!

¡Ya están en la Philippe Chatrier los dos protagonistas de la sesión nocturna de este viernes 27 de mayo en Roland Garros! ¡Calientan ahora mismo Sebastian Korda y Carlos Alcaraz!

20:44. Alcaraz: “Ser el número uno es mi sueño”

“Creer en mí mismo y trabajar duro cada día. Tienes que tener objetivos y sueños e intentar perseguirlos. Es increíble que la gente hable sobre ti y piense que serás el número uno del mundo. Siento la presión y no quiero pensar demasiado en ello. Ser el número uno del mundo es mi sueño desde que empecé a jugar al tenis. Trabajo duro para conseguirlo, pero intento no pensar en ello”, dijo Carlos Alcaraz en rueda de prensa tras sellar su billete a la tercera ronda de Roland Garros.

20:35. Lección aprendida

Precisamente sobre esa derrota y su próximo enfrentamiento ante Korda habló Carlos Alcaraz en rueda de prensa. «En Montecarlo me costó jugar en tierra al venir de Miami. No tuve muchas horas en tierra y me costó. Sacaré muchos puntos positivos de ese partido. Estuve a punto de ganar. Fue un gran partido. Ahora tengo muchos partidos en tierra batida y me encuentro muy bien. Me veré el partido de Montecarlo para ver qué hice mal y a partir de ahí aprender para el partido de la próxima ronda», dijo el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

20:30. Alcaraz, a sacarse una espinita

Carlos Alcaraz está haciendo una temporada espectacular. Con cuatro nuevos títulos a sus vitrinas, habiendo ganado a los principales tenistas del circuito y con una gran subida en el ranking para situarse entre los seis primeros. Sin embargo, tiene una espinita y es su temprana derrota en Montecarlo. El murciano se vio sorprendido por Sebastian Korda, rival al que tendrá hoy al otro lado de la red. El americano es uno de los tres únicos tenistas que han conseguido ganarle este año a Alcaraz y el único que lo ha hecho en tierra batida.

🇪🇸🔥🇺🇸 Carlos Alcaraz retrouve ce soir le dernier joueur à l’avoir battu cette saison : Sebastian Korda.#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2022

20:22. París, tierra prometida

Carlos Alcaraz está ante su segunda participación en Roland Garros. El año pasado el murciano alcanzó la tercera ronda, una ronda que hoy tratará de superar por primera vez para meterse entre los 16 mejores del Grand Slam francés.

En cambio, Sebastian Korda ya ha disputado otras dos ediciones de Roland Garros. En la primera, en 2020, fue uno de los tenistas revelación tras superar la fase previa y alcanzar los octavos de final, ronda en la que se citó con Rafa Nadal y que le ganó en tres sets. Después, el año pasado se vio sorprendido en primera ronda por el español Pedro Martínez.

20:16. El camino de Korda en Roland Garros

Sebastian Korda ha avanzado hasta la tercera ronda de Roland Garros sin haberse dejado ningún set por el camino. El americano, de origen checo y de 21 años, debutó ante el australiano John Millmann al que batió con un resultado de 6-1, 7-5 y 7-6. Después, en segunda ronda, se enfrentó a todo un veterano como Richard Gasquet y se llevó el duelo por 7-5, 6-3 y 6-3 ante el francés. Esta noche será la primera vez que pise la Philippe Chatrier en esta semana.

20:12. El camino de Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz afronta su tercer partido de Roland Garros. El murciano ha llegado a París como uno de los grandes favoritos al torneo después de haber conquistado cuatro títulos esta temporada, tres de ellos en tierra batida (Río, Barcelona y Madrid). Alcaraz debutó con victoria en tres sets ante Juan Ignacio Lóndero (6-4, 6-2 y 6-0) en una hora y cincuenta minutos de partido. Fue su primer contacto con la Philippe Chatrier, la pista central, a la que hoy volverá a saltar.

En segunda ronda, Carlos Alcaraz se llevó la victoria en un emocionante duelo ante Albert Ramos que se resolvió en el quinto set con un resultado final de 6-1, 6-7, 5-7, 7-6 y que superó las cuatro horas y media de duración. El murciano tuvo que levantar una bola de partido para poder seguir en París.

20:05. Alcaraz – Korda, cara a cara

Carlos Alcaraz, número 6 de la ATP, y Sebastian Korda, número 30 de la ATP, se enfrentan esta noche en la tercera ronda de Roland Garros 2022. Ambos llevan poco tiempo en el circuito, pero suficiente para haberse medido ya en dos ocasiones: la primera en la pasada final de la Next Gen de Milán 2021, en la que se alzó como campeón el español. Después, la más reciente, en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, con victoria para el americano en tres sets, 7-6, 6-7 y 6-3.

19:54. ¡Buena jornada para el tenis español!

Carlos Alcaraz busca ser el tercero de los españoles que logre meterse este viernes en los octavos de final de Roland Garros 2022, para acompañar a Rafa Nadal y Bernabé Zapata. El balear sigue sin ceder ningún set por el camino y hoy se ha llevado la victoria ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, en otro encuentro que habéis podido seguir en OKDIARIO.

Pero el de Manacor no ha sido el único que ha salido victorioso hoy entre los representantes de la Armada, también Bernabé Zapata se ha metido entre los 16 mejores de Roland Garros. El valenciano, de 25 años, se ha llevado la victoria a cinco sets ante el norteamericano John Isner para seguir avanzando en el Grand Slam francés.

19:45. ¡Bienvenidos!

¡Ya estamos por aquí para vivir en directo y online un nuevo partido de Carlos Alcaraz en Roland Garros! El tenista murciano sacó adelante un duro encuentro ante Albert Ramos en la segunda ronda para seguir vivo en París y poder luchar por uno de sus grandes objetivos de este año: ganar su primer Grand Slam.

Carlos Alcaraz, número 6 de la ATP, se mide este viernes 27 de mayo a Sebastian Korda, tenista norteamericano de origen checo y número 30 de la ATP. Es un duelo apasionante con dos de los jóvenes talentos del circuito, de hecho, ambos fueron los protagonistas de la última final de la Next Gen Milan, la Copa de Maestros sub-21, que se resolvió con victoria para el español.

Carlos Alcaraz y Sebastian Korda son los protagonistas de la sesión nocturna de este viernes en París. Ambos están citados para «no antes de las 20:45 horas» -una hora menos en las Islas Canarias- en la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros. Desde ya vamos a vivir la previa de este emocionante partido en el que Alcaraz intentará sellar el billete a octavos de final y superar así su techo hasta ahora en París. ¡Comenzamos!

¿A qué hora y dónde ver el Alcaraz – Korda?

El partido entre Carlos Alcaraz y Sebastian Korda correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros 2022 se juega este viernes 27 de mayo, a partir de las 20:45 horas. El encuentro se podrá ver a través de Eurosport. Además, en OKDIARIO puedes seguir en directo y online el partido Alcaraz – Korda, de Roland Garros, con comentarios en vivo.