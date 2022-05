Horóscopo del 27 de mayo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 27 de mayo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este viernes 27 de mayo estos son los horóscopos cortesía de la astróloga de la farándula para saber qué nos depara el destino durante el fin de semana.

ARIES

Los horóscopos de la página oficial de Mhoni Vidente dicen que hoy debes enfrentar algunas sanciones por no jugar con justicia, según las reglas. No tiene sentido que te opongas a ello, pues sabes muy bien que tu proceder fue equivocado. Hay que asumir una actitud digna, y esa es reparar y resarcir en lo que puedas. Pedir disculpas, también, demostrará que has aprendido del error, trata de salir a correr por las magnas para deshacerte de esos kilos de mas.

TAURO

Este viernes los horóscopos te dicen que este es un buen día para echar a andar proyectos y todo tipo de iniciativas. No te dejes inmovilizar por presagios sombríos pero que tu tiempo está al llegar. Este día será el que marque el inicio de toda una nueva época para ti. Lo que queda a partir de ahora es aprovechar este primer impulso, y dar el salto a nuevas fronteras productivas. Cuando las cosas se tornan más difíciles es cuando hay que portarse mejor. Comienza una nueva etapa en tu crecimiento personal, e implica nuevos desafíos.

GÉMINIS

Mhoni Vidente dice que hoy las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado. Es un buen día para agradecerse el uno al otro por el esfuerzo, y para hacer un inventario de las cosas que se han ayudado a superar el uno al otro. Una copa de vino, música suave y la luz de las velas. La atmósfera para decirse y reconocerse. Habrá noticias hoy que van a ser inquietantes, sobre factores externos que afectan tu trabajo o negocio. No debes dejarte llevarte el pánico, pues has construido cimientos firmes.

CÁNCER

Los horóscopos de este viernes de Mhoni Vidente dicen que no bastan tus conocimientos para sacar adelante tu salud y tu equilibrio espiritual. Necesitas de un apoyo y de una guía, que debe provenir de alguien con mayor estatura y experiencia vital que tú. Ese maestro va a llegar a tu vida hoy, y debes darle la bienvenida y seguir sus instrucciones, es mejor siempre seguir aprendiendo y nunca cerrarnos a nuevas ideas.

LEO

Este viernes es uno de esos días en que todo se empantana y en que parece que hasta el aire se ha detenido. Son días que son parte del amor, donde el aburrimiento y la rutina toman su parte. Son días que no debemos aceptar, y que brotan para que nos pongamos en alerta, y en pareja nos movamos de vuelta a la vida. Ante las decisiones injustas de aquellos por encima de ti en la organización, debes ser cauto, pues los reclamos pueden jugarte en tu contra.

VIRGO

Hoy se van a acercar a ti con una oferta. Te va a entusiasmar y te hacer dar el sí sin meditarlo. Los astros sugieres que te tomes unos días para aceptar, pues, aunque todo brilla de manera deslumbrante, hay puntos nada claros y riesgos de los que todavía no te has dado cuenta.Este es un buen día para sacar de tu casa todas esas energías negativas que las últimas visitas han dejado a su paso, olvida todo y empieza de nuevo.

LIBRA

Hay que desintoxicarse de las redes y de las pantallas. Hay que destinarlas a un único sitio en la casa, y que les dejen en paz al comer y al ir a dormitorio. Ese embotamiento que tu pareja y tú sientes tienes que ver con ellas y con la atención fragmentada que ahora, apenas, se prestan el uno al otro. Hoy vas a encontrarte con un problema que, a primera vista, parecerá irresoluble, pero debes analizarlo bien.

ESCORPIÓN

???????Mhoni Vidente dice que tengas cuidado pues el dinero se va y no regresa. Es por ello que hay que estudiar muy bien las opciones para invertirlo antes de hacerlo. No hay segundas oportunidades en este negocio. Si quieres que tu esfuerzo fructifique, escucha a tu instinto. Te ha dado resultado en otras ocasiones, y ahora está más afilado que nunca. No le demandas a la gente aquel que no está en capacidad de dar.

SAGITARIO

Hay que saber supervisar y evaluar antes de medir resultados. No harías mal en tomar un curso que te permita descifrar los datos que arroja tu quehacer productivo, pues te estás quedando rezagado en relación a tu competencia. Tienes que aprovechar mejor tus herramientas para medir, diagnosticar y corregir. No eres un médico, y la tuya es la última voz autorizada para hablar de ti mismo y de tu salud.

CAPRICORNIO

Hoy viernes tendrás que hablar con tu pareja sobre limitaciones y sobre renuncias. Sobre todas esas cosas que, por ahora y por razones económicas, no podrás llevar a cabo. No deben desesperarse, pues esta es la manera en que el Destino los pone a prueba. Es que esperan y por lo que trabajan, llegará si siguen en la misma senda.No pidas es préstamo que has estado considerando desde hace cierto tiempo. Es una mala idea, pues implica un regreso al inicio de tu proyecto.

ACUARIO

Este es un día el que habrá cierta tensión en el ambiente. Tu pareja parece desconfiar de tus palabras y no importa todo lo que haces para intentar agradarle, las cosas no parecen aligerarse. Todo lo que pasa es que tiene problemas en mente, y tu insistencia solo le hace sentirse con más presión. Te piden que te retires de un proyecto, y sabes que se trata de una situación injusta, que no se valora tu participación y tus méritos en el mismo.

PISCIS

Mhoni Vidente dice que es momento de acallar a las sirenas que te llaman al naufragio. Sólo tu comprendes la esencia de tu negocio, su manera de operar y sus necesidades. Hoy te vas a encontrar rodeado de personas que creen saberlo todo, y que te van a llenar de consejos y soluciones. No les lleves el apunte en nada. Evita los riesgos relacionados con el tacto. Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas. Es mejor que use guantes en el trabajo, para disminuir problemas.