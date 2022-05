Margarita | Transportistas reclaman garantía de pago del Sistema VeTicket

Transportistas este viernes en la estación de Servicio San Antonio rechazaron el Sistema de pago VeTicket y manifiestan su preocupación paralizando el suministro.

Alegando que no han suscrito ningún acuerdo con el sector transporte que les garantice el pago, no están en contra de la tecnología, pero no está de acuerdo que funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y el INNTT, saque de las unidades de compañeros que no tengan la etiqueta en su unidad, así lo dio a conocer Frank Acosta, Secretario Ejecutivo del Sindicato de Transporte.

Acosta resaltó que con esta acción se viola el artículo 89 de la Constitución Venezolana, en el cual se consagra el derecho al trabajo por lo cual compañeros se paralizaron en no surtir hasta que no les den respuesta a eso compañeros que aún no están registrados para que puedan surtir.

“Esa etiqueta no es la que garantiza el suministro de gasolina, es simplemente un sistema de pago, no aceptamos que las autoridades están amedrentando y nos nieguen el combustible por un sistema de pago”, acotó.

Resaltó que hay un 40% de los transportistas que aún no se ha registrado en el sistema en los 23 estados del país.

Sin embargo en la región ha avanzado, no entiendo que estén sacando en las instituciones un QR, diciendo que se monten en las unidades, cuando no hay garantía de pago.

Consideró que no se les puede quitar el derecho del trabajo, simplemente por no poseer la etiqueta, no hay ninguna resolución que indique que es de carácter obligatorio, no están coaccionando, al no poder poner combustible como laboras se labora, es parar el transporte.

Alrededor de 280 buses, vans y taxi resolvieron no surtir hasta que no se les dé una solución, estiman continúen sino les garantizan el pago.

Denunció que en ocasiones se ponen el litraje y en ocasiones se los quita por el sistema patria. Además dijo que inconsultamente quitaron las máquinas a los carros y quedaron debiendo dinero a los transportistas.

Pedro Rondón expresó que la calcomanía es una espada de dos filos porque no sabe a dónde va a cobrar o a donde va esa plata.

“Si la persona no tiene dinero en el monedero de Patria en qué momento le van a pagar al transportista, cuando caiga un bono, si al caer este, solo les alcanza a los usuarios para una harina pan o huevo, a quienes prestamos el servicio de transporte, cuando se nos paga”.

De vuelta las colas

En medio de recorrido por la avenida Juan Bautista Arismendi se observó que han vuelto en los últimos días las colas para suministro de gasolina, personas en las colas creen que se va a volver a tener que madrugar para surtir, lo que le cambia el ritmo diario de vida.

Otros consideran que vuelven a pasar molestias para surtir de gasolina, obligando a los insulares a comprar gasolina internacional.

