¿Que pasó con tu hermano y la boda?

No cabe duda que la boda de la actriz venezolana Daniela Alvarado y el actor José Manuel Suárez fue una de las más populares y mediáticas del espectáculo nacional, y a pesar del tiempo, los fanáticos de la pareja no han dejado de cuestionarse sobre algo que llamó la atención del evento. Cabe recordar que el hermano de la actriz, Carlos Daniel Alvarado no estuvo presente el día de su boda mientras que toda su familia estuvo allí compartiendo con la pareja y sus demás invitados.

Hasta el momento, se desconoce la razón específica por la cuál Alvarado no asistió a esta celebración tan importante. De hecho se ha rumoreado sobre un alejamiento con su familia por diferentes razones.

Es así como durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que se estrenará el próximo domingo, Daniela finalmente aclarará todo este asunto que sigue causando revuelo, tal y como se puede ver en el resumen publicado por Olavarrieta en sus redes sociales.

Por otra parte, también habló un poco sobre la idea de convertirse en madre a los 40 años, asegurando que ella y su esposo están enfocados en eso. También comentó que no siendo un proceso sencillo, existen personas que sólo se han dedicado a enviarles energías negativas a la pareja.

«No quiero hacer nada más sino concentrarme en eso, bebés uno siempre está buscando. Yo por ejemplo tengo 40, no estoy diciendo que vaya a pasar nada malo Hay mucha gente que desea que nos vaya de la mierd* y lo desean desde el fondo de su corazón» expresó Daniela.

