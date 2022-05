▷ Guanipa para el nuevo presidente de Colombia: Deben mantener el desconocimiento a Maduro #28May

A propósito de las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia este domingo 29 de mayo, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se pronunció a través de su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a quien resulte ganador y pase a ser el nuevo presidente colombiano.

«El nuevo mandatario de Colombia, que será electo este domingo, debe mantener las políticas de desconocimiento a Nicolás Maduro y de apoyo a los migrantes y refugiados», acotó.

En su mensaje difundido mediante un video, Guanipa indicó que será necesario que este nuevo presidente continúe brindando el apoyo a los migrantes venezolanos que han salido del país por la crisis general. Además, sumó que el nuevo mandatario «no debe reconocer al usurpador Nicolás Maduro, ya que, mientras esto ocurra, no habrá paz en Colombia ni en Latinoamérica«.

«Colombia busca la paz, Venezuela recuperar su democracia y libertad. No habrá paz en Colombia, mientras haya dictadura en Venezuela. No habrá seguridad en Colombia, mientras los grupos armados se refugien en Venezuela. No habrá desarrollo en Colombia, mientras migrantes y refugiados venezolanos tengan que huir de Venezuela hacia el otro lado de la frontera”, agregó Guanipa.