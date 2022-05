Conoce cara a cara a los equipos negociadores para el diálogo

Con miras a la reactivación del proceso de diálogo en México, interrumpido en octubre de 2021, los representantes del gobierno y de la oposición se mantienen casi iguales. Se asomó la versión extraoficial, no desmentida todavía, que desde Miraflores no quieren a Noruega como país facilitador. Del lado del gobierno figuran dirigentes muy cercanos a Nicolás Maduro, entre quienes destaca el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y el propio hijo del gobernante, Nicolás Maduro Guerra. En el bando opositor hay diversidad, enroques y alguna exclusión. Los partidos que integran la rebautizada Plataforma Unitaria Democrática estarán representados por Luis Emilio Rondón, Freddy Guevara y Luis Aquiles Moreno. Al frente continúa Gerardo Blyde

Luego del encuentro con una delegación de alto nivel de la administración de Joe Biden, el mandatario Nicolás Maduro anunció el pasado 8 de marzo que se reactivará el proceso de diálogo nacional con factores políticos, económicos y religiosos del país.

«Vamos a un reformateo de un proceso de diálogo nacional, más inclusivo, más amplio», expresó el gobernante en esa oportunidad. Hizo énfasis en que la nueva etapa debe brindar todas las garantías políticas para años venideros.

Una semana más tarde, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez, quien preside además la comisión especial de Diálogo y Reconciliación Nacional , insistió en la idea del «reformateo» del proceso.

La justificación para ese ajuste cualitativo —explicó Rodríguez— es que ahora se dará en «un país en paz» —en 2017 se dio «bajo un paraguas de conflictividad política»— y que podrán incorporarse «medios culturales, pescadores, jóvenes, sectores económicos, trabajadores, empresariales, la llamada sociedad civil, los medios académicos, y los estudiantiles», entre otros.

La oposición, integrada en la coalición rebautizada Alianza Unitaria Democrática, se reagrupó en mayo, luego de un encuentro en Panamá. Omar Barboza , exgobernador del Zulia, expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, fue designado como su secretario general; una especie de reedición del cargo que ocupó, entre 2009 y 2014, Ramón Guillermo Aveledo en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ambos bandos se aprestan a retomar el proceso de conversaciones que se desarrollaba en México y que se interrumpió luego de la extradición del empresario colombo-venezolano Álex Saab desde España a EEUU en octubre de 2021, ficha que el gobierno de Maduro había pedido incorporar al proceso de conversaciones en marcha entonces.

Aún no se ha anunciado una fecha para el reinicio del proceso de conversaciones, pero existen declaraciones uniformes y simultáneas de intenciones de los jefes de grupos —Rodríguez y Blyde— para retomar «pronto» el proceso, de acuerdo a lo previsto en el Memorando de Entendimiento suscrito en agosto de 2021.

En cuanto a la composición de los equipos negociadores, TalCual pudo conocer que sus representantes se mantienen casi iguales con respecto a 2021. Hay un aspecto, aún sin despejar, como es la participación del noruego Dag Nylander.

Este 25 de mayo circuló la versión extraoficial de la agencia Reuters, según la cual Miraflores no quiere que Noruega continúe como país facilitador. La versión no ha sido desmentida hasta la fecha.

Cara a cara

Entre los representantes de la oposición figuran dirigentes de los principales partidos, de lo que se ha conocido como el G4: Tomás Guanipa (PJ), Luis Aquiles Moreno (AD), Freddy Guevara (VP), Luis Emilio Rondón (UNT). Les acompañan Roberto Enríquez (Copei) y Mariela Magallanes (LCR). Gerardo Blyde se mantiene como jefe de la delegación.

En septiembre de 2021, Guevara sustituyó en la mesa de negociaciones a Carlos Vecchio, quien se desempeña como representante en Washington del gobierno interino de Juan Guaidó.

Por otra parte, el exdiputado Stalin González no ha sido invitado a estos encuentros preparatorios del diálogo oficial, según ha trascendido de fuentes confiables.

González participó en los encuentros en México en 2021 y ha estado muy activo con Henrique Capriles en la reactivación de los acercamientos con el gobierno para impulsar el rescate de la vía electoral. Ha abogado por el diálogo como vía para reconstituir la fuerza de la oposición.

Del lado del gobierno, los representantes son dirigentes muy cercanos a Nicolás Maduro y todos miembros del PSUV: Jorge Rodríguez (jefe de la delegación) Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), Francisco Torrealba (ministro del Trabajo) y Nicolás Maduro Guerra (hijo del gobernante).

Dag Nylander (24 de marzo de 1969).

Facilitador del proceso de diálogo. Abogado de la Universidad de Oslo, experto negociador conocido principalmente por su papel en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

También fue representante personal del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para el conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo

Previamente, Nylander se desempeñó como delegado de su país ante las Naciones Unidas (2001-2004) y en la embajada de Noruega en Buenos Aires, Argentina (1999-2001).

Gerardo Blyde (23 de marzo de 1964).

Abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Se dio a conocer nacionalmente al interponer, en 1999, un recurso ante la extinta Corte Suprema de Justicia contra el referendo consultivo convocado por Hugo Chávez, que derivó en la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución de 1999, actualmente vigente.

Formando parte del partido Primero Justicia (PJ), fue electo diputado a la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) en las elecciones de 2000 para la relegitimación de los Poderes Públicos luego de aprobada la nueva Constitución.

Se deslindó de PJ en 2007, pasando al partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En 2008 fue electo alcalde de Baruta y reelecto en 2013. También se separó de UNT y actualmente no tiene militancia partidista.

Tomás Guanipa (31 de diciembre de 1971).

Licenciado en Administración, especializado en gerencia de empresas egresado de la Universidad Rafael Urdaneta. Fundó la coordinación del partido Primero Justicia en el estado Zulia y luego integró la junta directiva nacional.

En 2010, fue electo diputado a la Asamblea Nacional (AN) y repitió cinco años más tarde para el período 2016-2021, tiempo en el que se desempeñó como secretario general del partido Primero Justicia.

En 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su enjuiciamiento por «traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección», entre otros delitos.

Luis Aquiles Moreno (05 de noviembre de 1961).

Subsecretario general del partido Acción Democrática, se desempeñó como secretario de la Cámara de Diputados desde 1992.

Fue diputado suplente al Parlatino durante el período 2011-2015 y luego diputado a la AN para el período 2016-2021.

En el Parlamento presidió la comisión permanente de Energía y Petróleo.

En Acción Democrática se le han confiado negociaciones intra e interpartidistas, especialmente en materia electoral y de estructuración de las postulaciones en alianzas para los cargos regionales y ncionales.

En 2019 integró la comisión preliminar nombrada por la AN para designar el comité de postulaciones electorales que postuló a los candidatos a rector del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luis Emilio Rondón (9 de junio de 1957).

Abogado. Fue dirigente juvenil nacional del partido Acción Democrática y diputado al extinto Congreso de la República.

Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Santa María, con PhD en estudios del desarrollo.

Se separó de Acción Democrática y se mantuvo al lado de Claudio Fermín, cuando en 1993 compitió con su propia plataforma, Renovación.

En 2006 se unió al partido Un Nuevo Tiempo. En 2015 fue electo diputado a la AN y en 2018 fue nombrado secretario general de UNT.

Roberto Enríquez (14 de julio de 1968)

Politólogo. Es el actual secretario del partido Copei (reconocido por la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA).

Fue presidente de las juventudes socialcristianas de Venezuela.

Fue elegido como presidente del partido en unos comicios internos realizados en 2010, derrotando al entonces presidente, Luis Ignacio Planas, quien impugnó los comicios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó en 2012 repetir los comicios, que volvieron a favorecer a Enríquez.

Un nuevo recurso interpuesto ante el TSJ llevó al máximo tribunal a intervenir el partido en 2015, nombrando una junta ad hoc para que adelantara su reorganización, con lo que Enríquez fue depuesto.

En 2017 fue detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusado de «traición a la patria», días después se refugió en la sede de la embajada de chile en Venezuela, en calidad de huesped, de donde salió en agosto de 2021.

Freddy Guevara (3 de abril de 1986).

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Participó en el movimiento estudiantil universitario que promovió el No en el referendo sobre la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en 2007. Resultó electo concejal metropolitano de Caracas ese mismo año, cargo al que fue reelegido en 2013.

Miembro fundador de Voluntad Popular con Leopoldo López. Fue diputado a la Asamblea Nacional (AN) en el período 2016-2021, presidiendo la comisión permanente de Contraloría. En 2017, ocupó la Primera Vicepresidencia del Parlamento con mayoría de la oposición.

En noviembre de 2017, el TSJ allanó la inmunidad parlamentaria de Guevara, acusándole de «instigación pública».

Se refugió en la embajada de Chile en Caracas. Fue indultado en 2020, pero detenido de nuevo en julio de 2021 por las FAES, recluido en la sede de este cuerpo de seguridad ubicada en El Helicoide, acusado de «traición a la patria». Fue liberado con orden de presentación en agosto de 2021.

Mariela Magallanes (8 de diciembre de 1972).

Fue elegida concejal del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua para el período 2013-2017 por La Causa R. En 2015 ganó las elecciones por el circuito 4 del estado Aragua como diputada a la Asamblea Nacional.

En el Parlamento se desempeñó como integrante de la comisión permanente de Contraloría, de la comisión permanente de Política Interior y posteriormente, de la de Familia.

Magallanes presidió la comisión especial encargada de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos durante las protestas motivadas por la escasez de alimentos

Luego que el TSJ emitió medidas judiciales contra ella y otros seis diputados de la AN 2019, se refugió en la embajada de Italia en Venezuela, nacionalidad que también tiene por matrimonio. Luego de siete meses en la sede diplomática llegó a Italia, donde fue representante del entonces presidente de la AN, Juan Guaidó.

Stalin González (13 de noviembre de 1980).

Formó parte del movimiento estudiantil que promovió el No en el referendo por la reforma constitucional planteada por Hugo Chávez en 2007.

Abogado (UCV), fue electo diputado a la AN para el período 2011-2015 postulado por el partido UNT, y repitió en el período 2016-2021.

Compitió por la Mesa de la Unidad Democrática a la Alcaldía de Caracas.

En el Parlamento presidió la comisión permanente de Administración y Servicios Públicos entre enero de 2016 y enero de 2017.

Se desempeñó como segundo vicepresidente de la AN entre enero de 2019 y enero de 2020.

Representación del gobierno de Nicolás Maduro

Jorge Rodríguez (9 de noviembre de 1965).

Médico especializado en psiquiatría. Fue rector del Consejo Nacional Electoral (CNE)entre 2003 y 2006, desempeñándose como presidente de la Junta Nacional Electoral. Entre 2005 y 2006 fue presidente del organismo comicial, cargo desde el que pasó a la vicepresidencia de la República en 2007.

En noviembre de 2008 resultó electo alcalde del municipio Libertador, cargo para el que fue reelecto en 2013.

Estuvo al frente del ministerio para la Comunicación y la Información entre 2017 y 2020, año en que fue elegido diputado a la Asamblea Nacional, siendo designado presidente del Parlamento al comienzo del primer período de sesiones, en enero de 2021, y manteniéndose actualmente en el cargo.

Héctor Rodríguez (26 de marzo de 1982).

Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UCV y luego secretario de reivindicaciones de la Federación de Centros de Estudiantes de esa casa de estudios. En 2007 cobró notoriedad al participar de un debate televisado entre estudiantes partidarios de la oposición y del chavismo, luego de lo cual fundó la Juventud del PSUV.

Hugo Chávez lo designó ministro del Despacho de la Presidencia en agosto de 2008 y luego viceministro de Políticas Estudiantiles.

En 2010 ocupó el despacho del Deporte y en 2011 fue designado como segundo vicepresidente para el Área Social.

Durante la gestión de Nicolás Maduro, fue nombrado ministro para la Educación, cargo que ocupó hasta 2015, cuando se postuló como candidato a la AN.

Fue elegido diputado por el estado Bolívar en el período 2016-2021, pero en 2017 resultó electo integrante de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro. Ese año se postuló y obtuvo la victoria para la gobernación del estado Miranda, obteniendo la reelección en 2021.

Francisco Torrealba (12 de diciembre de 1970).

Trabajó en el Metro de Caracas donde figuró como líder sindical. Nicolás Maduro lo designó presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) en 2013.

Fue electo diputado a la AN por el estado Portuguesa, postulado por el PSUV, en 2015, pero en enero 2017 fue nombrado ministro para el Trabajo y poco después resultó electo integrante de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro.

En 2020 obtuvo la victoria al optar nuevamente a una curul del Parlamento y fue segundo vicepresidente de la comisión para el diálogo. Integró la comisión preliminar de diputados en el proceso de postulación de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El 16 de mayo de 2022, Nicolás Maduro lo designó ministro del Trabajo.

William Castillo (18 de diciembre de 1961)

Comunicador social egresado de la UCV, militó en la Liga Socialista, donde coincidió con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Se ocupó de las relaciones públicas de Carlos Tablante (MAS) cuando este fue gobernador del estado Aragua (1989-1995). Fue director general de la Oficina de Secretaría del ministerio de Finanzas durante la gestión de Tobías Nóbrega y en 2005 se desempeñó como viceministro de Gestión Comunicacional.

En 2006 ocupó la dirección general de información del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un año más tarde presidió el canal de televisión estatal Tves.

Presidió Venezolana de Televisión en 2012 y dos años más tarde fue designado viceministro para el área de televisión del Ministerio para la Comunicación e Información.

Durante casi dos años (febrero de 2014 a octubre de 2016), se desempeñó como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En septiembre de 2015 fue nombrado viceministro para las políticas antibloqueo del ministerio de Economía.

Larry Devoe (9 de agosto de 1979).

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.

Cursó una maestría en Democracia, Derechos Humanos y Estado de derecho en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares.

Entre 2005 y 2007 estuvo al frente de la división de Atención al Ciudadano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Luego fue asesor y agente alterno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2015 fue designado director general de la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República.

En noviembre de 2016 formó parte de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.

Nicolás Maduro Guerra (21 de junio de 1990).

Hijo del mandatario Nicolás Maduro Moros. Estudió Economía en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa). Al comenzar la gestión de su padre fungió como inspector de la gestión de gobierno, dirigiendo al frente del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, que se dedicaba a evaluar la efectividad de las políticas públicas, cargo que desempeñó hasta mayo de 2021.

En 2014 fue nombrado coordinador de la Escuela Nacional de Cine. En 2017 fue elegido mimbro de la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro, luego de lo cual el gobernante le nombró director general de delegaciones e instrucciones residenciales del vicepresidente.

En 2020 resultó electo diputado a la AN.

Lea también: Incentivos de Maduro para volver a la negociación no reducen debilidad de la oposición



–

828